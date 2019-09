Syrische vluchtelingen leren Nederlands met 'Mag ik dan bij jou'

'Als je uit Syrië komt, is Nederlands een moeilijke taal', zegt Samar Dijkman namens het bestuur van het New Life Choir uit Groningen.

'We vinden in de muziek een manier om de Nederlandse muziek en cultuur beter te leren kennen.'

'Mooi en speciaal'

Dijkman vluchtte zelf in 1998 vanuit Syrië. In 2016 kwam zij in aanraking met het koor, dat ontstond in een asielzoekerscentrum in Groningen. 'Ik zag op internet de videoclip van 'Ik hou van jou' en dacht: wow, wat is dit mooi en speciaal. Ik ben eerder gevlucht dan de leden van dit koor, maar was toen we net zo oud als zij.'

We zingen zowel Nederlands als Arabisch om de verbinding te benadrukken Samar Dijkman - New Life Choir

Hulp

De keuze om 'Mag ik dan bij jou' te vertolken, past volgens Dijkman in de verbinding die Syrische vluchtelingen zoeken.

'Het gaat over de situatie waarin je het moeilijk hebt en vraagt om hulp. Dat is precies wat er met ons is gebeurd toen we vluchtten. Mag ik bij je schuilen als er oorlog of onweer komt? Dat zegt ons zoveel en de tekst heeft ons geraakt. We zingen zowel Nederlands als Arabisch om de verbinding te benadrukken.'

Concert

Zondag staat het koor in het Grand Theatre in Stad. Het concert 'met verhalen over vluchten en thuiskomen' begint om 20.00 uur.

Bekijk hier de videoclip van het New Life Choir