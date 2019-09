'In Groningen is flink gevochten, dat is toch een beetje ondergesneeuwd'

'De Martinitoren is tijdens de Tweede Wereldoorlog ook een soort icoon geweest, je kunt er ontzettend veel verhalen over vertellen. Hij staat er nog steeds, dat is echt wel een wonder na al die gevechten die hier hebben plaatsgevonden.'

Gids Jöel Stoppels vertelt geestdriftig over d'Olle Grieze in hartje Stad. Later dit jaar is hij te zien in het NTR-programma Verborgen Verleden, op NPO2. Maandagmiddag werden de opnames daarvoor gemaakt.

Script

Stoppels kreeg een uitgebreid script voor zijn gesprek met presentator Waldemar Torenstra. 'Maar ik vertel toch mijn eigen verhaal. Daar ben je ook gids voor.'

De inslagen op voet van de toren zijn nog zichtbaar. De Martinitoren stond in 1940 in de steigers, want ze waren net bezig met een restauratieproject. 'Na de oorlog konden ze gelijk verder, want er was natuurlijk enorm veel beschadigd', zegt Stoppels.

De Martinitoren stond in 1940 in de steigers (Foto: ANP)



'De slag om Groningen is behoorlijk zwaar geweest. Hier is flink gevochten en dat is toch een beetje ondergesneeuwd. De noordzijde van de Grote Markt was helemaal verwoest na de zware gevechten. Dat heeft het aanzien voor altijd veranderd.'

In deze video geeft Joël Stoppels uitleg over de bevrijding van Groningen:



Lees ook:

- Nieuw licht op de bevrijding van de stad Groningen in april 1945