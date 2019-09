Politica uit Bonaire reist 8.000 kilometer om bibliotheek Veendam te zien

De politica is maandagmorgen in Veendam om te bekijken hoe de bibliotheken in Nederland zijn ingericht.

Persoonlijke ontwikkeling

De bibliotheek op Bonaire wordt vernieuwd nadat Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66), die ook bij het bezoek is, daar een motie over indiende.

'De bibliotheken dienen bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek', staat in de motie.

De bibliotheek op Bonaire zit in het voormalige vriesgedeelte van de supermarkt Nina den Heyer - Gedeputeerde Bonaire

Niet te vergelijken

En dat is nogal een opgave, aangezien de bibliotheek op Bonaire niet te vergelijken is met die van Groningen. 'Het is een bibliotheek die nu in een voormalig supermarkt zit. Om precies te zijn in het voormalige vriesgedeelte van de supermarkt. Het is dus totaal niet te vergelijken', vertelt Den Heyer.

Zo ziet de bibliotheek op Bonaire er uit (Foto: Biblioteka Publiko Boneiru)



'Wij willen uiteindelijk ook een bibliotheek die meegaat met de tijd. Dat het niet alleen een plek is waar je boeken kan lenen, maar het ook een ontmoetingsplek is', legt de gedeputeerde van Bonaire uit.

Kennis delen

Die kennis probeert Alian Spelde als regiomanager van Biblionet Groningen over te brengen.

'Een bibliotheek is geen uitleenfabriek, maar een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Denk aan digitale cursussen, maar ook aan middagen waar je verschillende dingen leert', legt Spelde uit.

Volgens Tweede Kamerlid Diertens heeft Spelde voldoende goede ideeën:

'Ik kwam met de gedeputeerde van Bonaire in gesprek over kennis en leren. Ik kende de regiomanager van Biblionet Groningen toevallig en die heeft hele goede ideeën over bibliotheken. Vandaar dat we nu hier zijn.'

Zaterdag gaat Nina den Heyer weer terug naar Bonaire, nadat ze nog een aantal andere afspraken in Nederland heeft gehad. 'Ik neem een koffer vol ideeën mee.'