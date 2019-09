Gemeente gaat 'gevaarlijk' fietspad over Madijk verbreden

Een breder fietspad moet ongelukken op het fietspad over de Madijk bij Eelderwolde in de toekomst voorkomen. Wethouder Henk Lammers van de gemeente Tynaarlo zegt dat het fietspad voor de zomer al op een lijst met knelpunten is gezet.

Afgelopen donderdagavond vond op het fietspad een botsing plaats tussen een groepje wielrenners en een aantal fietsende kinderen.

Drie wielrenners werden met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht, een vierde liep onder meer gekneusde ribben op. Leefbaar Tynaarlo en de Fietsersbond Groningen pleitten vervolgens voor verbreding van het fietspad.

Geen recreatief pad meer

Het fietspad is volgens de gemeente ooit aangelegd als recreatief fietspad. 'Daardoor is het relatief smal', zegt wethouder Lammers.

'In de praktijk blijkt nu echter dat het als verkeersfietspad wordt gebruikt. Dat promoten we ook, maar we stellen er wel andere eisen aan.'

'Houd mijn hart vast'

Omwonenden maken zich al langer zorgen om de veiligheid op het fietspad, dat uitzicht biedt op natuurgebied De Onlanden. Het pad wordt naast fietsers echter ook gebruikt door wandelaars (met de hond), hardlopers, wielrenners, e-bikes en scooterrijders. Bewoners hopen dat de gemeente snel actie onderneemt.

'Het leeft enorm in de wijk', zegt Marcel Dol, woordvoerder van de bewonersvereniging van Eelderwolde, tegen RTV Drenthe. 'Ik fiets er ook vaak met m'n kinderen', zegt Dol. 'En iedere keer houd ik m'n hart vast als er een groep wielrenners aankomt. Als een kind dan een beetje slingert, gaat het al mis.'

Je kunt het fietspad tien keer zo breed maken, maar dan gaan ze ook brederuit fietsen Erik Plagge - Gevallen wielrenner

Hoofdweg heeft voorrang

Hoewel het fietspad dus op een lijst met fietsknelpunten staat, betekent dat volgens de gemeente niet dat de schop direct de grond in gaat.

'We hebben onlangs een inventarisatie gedaan waaruit verschillende knelpunten naar voren kwamen. Die lijst is op 10 september besproken door de gemeenteraad. Voor komend jaar heb ik voorgesteld om de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en de Hunebedstraat in Tynaarlo aan te pakken. Vooral de Hoofdweg wordt een miljoenenproject, want we pakken de riolering ook direct aan'

De gemeenteraad bespreekt komend voorjaar of de plannen voor de Madijk uitgevoerd worden.

Werkt verbreding wel?

Stadjer Erik Plagge, een van de gevallen wielrenners, deed vrijdag zijn verhaal over de botsing van de avond ervoor. Hij ziet weinig heil in het verbreden van het fietspad.

'Iedereen moet gewoon goed opletten. Je kunt het fietspad tien keer zo breed maken, maar dan gaan ze ook brederuit fietsen. Het zal iets oplossen, maar met name het gedrag zal moeten veranderen.'

Wethouder Lammers heeft wel vertrouwen in een breder fietspad. 'Dat wil niet zeggen dat je er geblinddoekt overheen kunt fietsen, maar de situatie wordt wel beter.'

