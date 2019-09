Spelverdelers Donar zijn inzetbaar in 'schitterend' CL-duel tegen Benfica

Donar kan dinsdagavond in Lissabon tegen Benfica beschikken over de gehele selectie. De Groningers spelen in Portugal het eerste duel in de voorronde van de Champions League.

Afgelopen vrijdagavond speelde Donar het laatste oefenduel in Wildervank tegen het Duitse Phoenix Hagen (85-60) nog zonder de geblesseerde spelverdelers Carrington Love (beenspier) en Leon Williams (enkel).

'Voorzorg'

Donar-coach Erik Braal daarover: 'Ze hebben tegen Hagen meer uit voorzorg niet gespeeld. Ze hebben gewoon meegetraind, dus we verwachten dat die inzetbaar zijn', aldus Braal.

Hammink

Shane Hammink, die tegen de Duitsers als spelverdeler werd ingezet, verliet in het vierde kwart eveneens geblesseerd (enkel) het veld.

'Inzetbaar'

'Shane had in de wedstrijd tegen Hagen ook last van zijn enkel. Ook die is misschien niet honderd procent fit, maar wel inzetbaar', vervolgt Braal.

Vierde keer Champions League

Donar neemt sinds de oprichting van de Champions League in 2016 deel aan de voorrondes van het toernooi. De Groningers werden de drie voorgaande edities telkens uitgeschakeld voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Donar neemt sinds de oprichting van de Champions League in 2016 deel aan de voorrondes van het toernooi. De Groningers werden de drie voorgaande edities telkens uitgeschakeld voorafgaand aan het hoofdtoernooi. In 2016 was het Estse Tartu te sterk in de eerste voorronde. In 2017 werd Donar pas in de derde en laatste voorronde uitgeschakeld door het Spaanse Estudiantes. Het vorige seizoen was de tweede voorronde het eindstation, door toedoen van het Zwitserse Fribourg.

Micah Downs

Braal heeft inmiddels ook al een aardige analyse van de spelers van Benfica kunnen maken.

'Zeker een speler om rekening mee te houden is nummer nul, Micah Downs. Dat is een heel ervaren speler die onder meer in Rusland zijn geld verdiend heeft de afgelopen jaren. Hij was vorig jaar MVP en topscorer van Portugal.'

Damian Hollis

'De nummer 88, Damian Hollis, is ook zeker een speler om in de gaten te houden. Hij zat er de vorige keer toen we tegen Benfica speelden (red. In 2016 en 2017, beide duels werden gewonnen door Donar) ook al bij. Dat is een goede speler.'

Gevaarlijke schutter

'En voor de rest hebben ze Toure Khalid-Murry, nummer 23, een Amerikaan op de twee-positie. Dat is een gevaarlijke schutter, dus er zit genoeg talent in het team', aldus Braal.

Recordkampioen

Donar neemt het in Lissabon op tegen de recordkampioen van Portugal met 27 titels. Het afgelopen seizoen eindigde de Portugese topclub als tweede in eigen land, achter Oliveirense.

'Vergelijkbaar'

Volgens Braal maken de Groningers een goede kans. 'Ik denk dat ze wat betreft spelers en organisatie vergelijkbaar zijn met ons. Ik denk dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn, dus ik verwacht dat de vorm van de dag het verschil maakt.'

'Moeilijke momenten'

'Het gaat er voor een groot deel om hoe je als team door moeilijke momenten heen speelt. Daar hebben we vooral aan gewerkt in de voorbereiding.'

'Mentale onverstoorbaarheid'

'Die mentale onverstoorbaarheid slaat aan bij het team. Maar dat was in de voorbereiding en nu gaat het er echt om. Ik heb het volste vertrouwen, maar ik ben nog wel nieuwsgierig naar hoe we dat gaan doen.'

'Schitterende uitwedstrijd'

'Ik hoop nog wel een paar Donar-supporters in de hal te zien, want Lissabon is natuurlijk een prachtige stad en heeft ook een mooie hal en een prachtige club om tegen te spelen. Het is een schitterende uitwedstrijd om bij te zijn.'

Mornar Bar

De return tegen Benfica is op vrijdag 20 september in Groningen. Mocht Donar over twee wedstrijden sterker zijn dan de Portugezen, dan wacht in de tweede en laatste voorronde Mornar Bar uit Montenegro.

Live

De wedstrijd begint dinsdagavond om 18.30 uur Nederlandse tijd. Het duel is live te volgen via een stream op de website van RTV Noord.

Lees ook:

- Donar wint laatste oefenduel ruim van Duitse Hagen

- Donar wil (en moet) begroting opkrikken naar zeker 2,5 miljoen euro