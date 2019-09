Arno overleeft herseninfarct: 'Ik wil elke dag kunnen zeggen: deze dag deed ertoe'

Arno ging volle bak in de revalidatie, hij is elke dag in de sportschool te vinden (Foto: RTV Noord)

Twee jaar geleden werd Arno Reijgersberg uit Sappemeer gevloerd door een herseninfarct. Het is een klein wonder dat hij nog leeft. Deze week fietst hij geld bij elkaar voor de hersenstichting. Hij vertelt zijn verhaal over vallen, opstaan en doorzetten.

Het bleek een infarct te zijn op de hersenstam, de kans die te overleven is heel gering. De dag, nu ongeveer twee jaar geleden, dat het misging kan hij zich nog goed herinneren.

'Het begon te tollen in mijn hoofd. Alsof je stomdronken bent. Ik kon niet meer op m'n benen staan. Ik heb enorm veel geluk gehad. Als het twee uur eerder was gebeurd, was ik nooit meer wakker geworden.'

Fietsen als therapie

Arno ging volle bak in de revalidatie. Elke dag is hij in de sportschool te vinden, al twee jaar lang. Fietsen als therapie, dat werkt voor hem. En als hij niet sport, prutst Arno aan zijn fietsen in zijn garage. Deze week volgt de 'grande finale': een lange, zware fietstocht in Duitsland, waarmee hij geld inzamelt voor de hersenstichting.

Hij heeft er veel zin in, maar moet blijven opletten. 'Ik slik bloedverdunners. Dat betekent dat als je bloedt - in- of uitwendig – het snel kan gaan. Daarom heb ik een extra beschermend pak.'

Ook voor zijn vrouw Truus was het een zware periode. Ze steunt hem door dik en dun, maar is blij als Arno de fietstocht heeft volbracht. 'Dit is de finale. Dan hebben we met elkaar afgesproken het af te sluiten. Het boek gaat dicht daarna.'

Elke dag is er één

Reijgersberg is door het infarct veranderd. Hij beseft zich wat voor een geluk hij heeft gehad. 'Ik sta elke dag fluitend op, ze worden gek van me in huis. Elke dag is er één. Ik wil 's avonds op bed gaan en dan kunnen zeggen: Deze dag deed ertoe, ik heb weer het verschil kunnen maken.'