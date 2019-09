LTO Noord: nog veel onduidelijk over landelijke actiedag boeren

LTO Noord wil meer duidelijkheid hebben over de landelijke boerenactie die is aangekondigd voor 1 oktober, voordat het zich achter die actie kan scharen. Dat zegt voorzitter Dirk Bruins.

Boeren uit het hele land willen met trekkers en andere voertuigen naar het Malieveld in Den Haag trekken om daar actie te voeren. Er zouden zich al 1200 boeren met naar schatting 1000 voertuigen hebben aangemeld.

Druppel

De boeren zijn boos vanwege de houding van de politiek en de maatschappij ten opzichte van de agrarische sector. Ze vinden dat ze ten onrechte worden neergezet als milieuvervuilers en dierenkwellers. Het voorstel van D66 om de veestapel te halveren om zo de uitstoot van stikstof terug te dringen was de druppel die de emmer deed overlopen.

LTO Noord kan zich de frustratie van de boeren goed voorstellen, maar heeft nog veel vragen over de aangekondigde actie en dan met name over wie de organisatie in handen heeft en wat de actiedoelen zijn.

Tweespalt

Het lijkt erop dat er tweespalt is ontstaan in het actiefront. Schapenboer Bert Kemp uit Ede wierp zich vorige week op als organisator van de actiedag. Dat is tegen het zere been van de Farmers Defence Force, die claimt de actie op touw te hebben gezet, en niets met Kemp te maken wil hebben.

Ondertussen zijn er op de sociale media diverse groepen aangemaakt waar boeren zich kunnen aanmelden. Maar voor veel agrariërs is het niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid neemt.

'Geen Facebooktoestanden'

'We moeten voorkomen dat het 'Facebooktoestanden' worden', zegt voorzitter Bruins van LTO Noord. Hij doelt daarbij op oproepen die uit de hand lopen, zoals bij de Project X-rellen in Haren.

LTO Noord, één van de grootste belangenbeharigers van boerenbelangen, wil daarom meer duidelijkheid over de organisatie van het protest, voor het zich erbij aansluit.

Dress-code

Ondertussen zijn op de sociale media diverse plannen te lezen van boeren die actie willen voeren. Zo zouden ze zich eerst in Utrecht willen verzamelen om daarna naar Den Haag te reizen. Ook zou het de bedoeling zijn het Malieveld vol te zetten met groene kruisen. En er wordt een dress-code voorgesteld: werkschoenen, een blauwe spijkerbroek en een zwart t-shirt.

