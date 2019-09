Profiteren van zonnepanelen op het dak van je buurman bij proef

Mensen die zonnepanelen op hun dak hebben, merken dat in hun portemonnee. Maar zo'n voordeeltje op de energierekening is niet voor iedereen weggelegd. De nieuwe energiecoöperatie Zon op Alle Daken wil daar verandering in brengen.

De samenwerking is opgericht met subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Er wordt gestart met een pilot in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. 'Daar doen tussen de 20 en 40 mensen aan mee en dat is voor deze proef eerst voldoende', vertelt oprichter Hotze Hofstra.

Postcodegebied

De energiecoöperatie werkt volgens de zogenoemde 'postcoderoosregeling'. Daarbij wordt gekeken naar een groot en geschikt dak in een buurt om zonnepanelen op te leggen. Daar kan vervolgens de hele buurt - het postcodegebied - zich bij aansluiten.

Dus ook mensen die bijvoorbeeld geen geld hebben om zelf zonnepanelen aan te schaffen of die geen geschikt dak hebben.

Hofstra: 'Wat wij dan nog anders doen dan andere coöperaties, is dat we dit niet tot één dak per postcodegebied beperken. We zoeken zoveel mogelijk daken om aan te sluiten.'

De eigenaar van het dak waarop de zonnepanelen gelegd worden, krijgt daarvoor een vergoeding.

Lagere energierekening

Volgens de oprichter gaat de energierekening van deelnemers met bijna een derde omlaag als je zelf geen inleg doet en geen eigen dak hebt. Wie wel eigen geld inbrengt, kan meer dan de helft besparen op de energierekening, stelt Hofstra.

Iedereen die meedoet wordt ook mede-eigenaar. Dat betekent dat ze ook mogen meebeslissen over de opbrengsten van de zonnepanelen. 'Het kan zijn dat de winst wordt verdeeld onder alle deelnemers, maar men kan ook kiezen om het geld te gebruiken voor onderhoud of investeringen', legt Hofstra uit.

De pilot in de Noorderplantsoenbuurt start dit najaar. 'Als dat eenmaal goed loopt, willen we dit uitbreiden naar dorpen, wijken en steden in Groningen en Drenthe.'

