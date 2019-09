Rechtbank doet uitspraak in familiedrama Leens

De rechtbank in Groningen beslist vandaag of een 30-jarige man uit Leens moet worden veroordeeld voor het doden van zijn zwangere vrouw. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind augustus 12 jaar cel voor meervoudige doodslag.

Volgens het OM heeft de van oorsprong Eritrese man zijn zwangere vrouw in de nacht van 27 op 28 februari gewurgd. Het ongeboren kind was levensvatbaar en stierf kort daarop eveneens. Daarom gaat het OM uit van meervoudige doodslag.



Slapende kinderen

De man belde zelf het alarmnummer. De hulpverleners moesten zich een weg zoeken in een compleet donkere woning. Het lichaam van de vrouw lag achter de deur van de ouderlijke slaapkamer. De hulpdiensten en agenten stuitten op een kamer vol bloed. De man zei dat hij zijn vrouw had geslagen. Hij zat in de badkamer en leek verdwaasd. In een kamer daarnaast lagen twee kinderen van twee en vier jaar te slapen.

Worsteling

Sectie op het lichaam wees uit dat de vijf maanden zwangere vrouw door zuurstofgebrek was overleden. Ze was gewurgd. De man en de vrouw hadden geruzied over een gesprek dat de man toevallig eerder die dag opving tussen zijn vrouw en een bezoeker. Hij maakte daarop uit dat zijn vrouw mogelijk een affaire had. Hij sprak haar daar die avond in de slaapkamer op aan. Dat ontaardde in een worsteling. De vrouw liep een gebroken neus op.

Geen herinneringen

De man zei op zitting tegen de rechters dat hij zich alleen herinnerde dat hij zijn handen om de hals van zijn vrouw klemde. Hij kon zich niet voorstellen dat hij haar had gedood. Het drama kwam bij familie en vrienden hard aan. Het gezin stond bekend als een gelukkige en harmonieuze familie.

Toerekeningsvatbaar

De man is psychiatrisch onderzocht. Er zijn geen stoornissen bij de verdachte geconstateerd. De man is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Zijn advocaat Mathieu van Linde vond dat de man moet worden vrijgesproken, omdat 'hij zich verloor in zijn boosheid en zichzelf niet meer in de hand had'.

Volgens Van Linde had de man niet de intentie om het ongeboren kind te doden. 'Hij wist niet dat de foetus levensvatbaar kon zijn', zei de raadsman. Ook in dit geval pleitte hij voor vrijspraak. De rechtbank trok eind augustus een hele dag uit om te ontrafelen wat die avond van minuut tot minuut gebeurde.

Verwijtbaar handelen?

De rechters beschikten alleen over de melding bij de meldkamer, de verklaring van de man en de sporen in de slaapkamer. Om vast te kunnen stellen in hoeverre de man verwijtbaar handelde was het minutieus doorlopen van de avond erg belangrijk.

De rechtbank moet kunnen vaststellen in hoeverre de verdachte zich er bewust van was wat hij die avond deed. Dit verwijtbaar handelen bepaalt de straf die wel of niet opgelegd kan worden.

