Lopend Vuur: We moeten ons afval nog meer gaan scheiden

Heb jij al drie of vier containers in je tuin staan (Foto: Wikimedia)

Vorig jaar werd in Oldambt per inwoner nog 152 kilo afval in de grijze container gegooid, terwijl dat in 2014 nog 277 kilo was.

Wethouder Bard Boon: 'Dit betekent dat onze inwoners hun afval steeds beter scheiden en dat we dus meer afval opnieuw kunnen gebruiken. En daar ben ik trots op'.

Boon wil het restafval de komende jaren nog verder terugbrengen. Hij denkt daarbij aan het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Drie of vier containers

De wereldwijde afvalberg groeit. De Wereldbank voorspelde vorig jaar dat die afvalberg in 2050 zeventig procent groter is dan nu. Zorgvuldig omgaan met ons afval lijkt dus verstandig.

Veel gemeenten proberen de hoeveelheid restafval dan ook terug te brengen. Het kan er wel voor zorgen dat je drie of vier containers in je tuin hebt staan: plastic, GFT, papier en restafval. En daar zouden nog best eens meer bij kunnen komen.

