Prinsjesdag: een Groningse Robin 'Hoed' in Den Haag

Het ontbijt wordt bijgewoond door de commissaris van de Koning, andere provinciebestuurders en noordelijke Kamerleden.

Robin Hood of Robin Hoed?

Ook het Groningse Kamerlid Antje Diertjens van D66 is aanwezig en zij is gekleed in een echte Groningse outfit. 'Twee dames van een Gronings naaiatelier hebben zich in mij verdiept. De jurk heeft de kleuren van FC Groningen, want ik heb sport in mijn portefeuille. En ik ben een beetje de Robin Hood van Den Haag, dus de hoed is in die stijl. Het moest een beetje ondeugend ook.'

Hoed uit Blijham

Ook Stieneke van der Graaf, Gronings Kamerlid van de ChristenUnie, draagt een hoed van Groningse makelij. Het hoofddeksel is ontworpen en gemaakt door Hetty Krook uit Blijham. Zij ontwierp vorig jaar ook de hoed van Van der Graaf.

'Vorig jaar was haar jurk nog niet klaar en moest ik het doen met een lapje stof. Dit keer had ze de japon al en kon ik aan de hand van de kleuren van de jurk een mooie hoed maken', zegt Krook.

'Het is een helderblauwe hoed met een mooie vrije vorm en een rand die er los omheen valt', legt Krook uit. Ze is trots op de opdracht: 'Het is toch wel een waardering voor je werk.'

