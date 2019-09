Historische koftjalk Tromp keert voor theaterspektakel terug naar Martenshoek

Eén van die schepen was de stoere koftjalk Tromp, voorheen de Lammechiena II. Het is één van de slechts vijf nog varende koftjalken in de wereld. De Tromp vormt het decor van een locatievoorstelling die volgende week donderdag in première gaat, De Dochter van Martenshoek.

Bijzonder schip

Speciaal voor die voorstelling keert het schip terug naar de oude haven bij Hoogezand. Dinsdagochtend gingen de trossen los bij het droogdok aan de Bornholmstraat in Groningen, waar het schip werd gerestaureerd.

Vrijwilliger Hans Terpstra hielp bij het uitvaren. Voor de Fries is de Tromp altijd een bijzonder schip geweest: 'Wij hadden van mijn moederskant veel schepen in de familie. Maar de Tromp was zó groot, zei mijn moeder altijd, en dan kwamen de verhalen los. Zodoende was ik als kind al erg geïnteresseerd in dit schip. Op basis van een boek, waarin een klein fotootje stond, heb ik toen een scheepsmodel van 1:20 gemaakt. Maar de Tromp bleek later nog veel groter te zijn dan ik gedacht had!'

Bewogen geschiedenis

Met Corine Nijenhuis, de schrijfster van de voorstelling, praatte hij urenlang over zijn oogappel. 'Een hele dag heb ik haar verteld over de Tromp. Mede op basis daarvan heeft ze het stuk geschreven.'

De Dochter van Martenshoek gaat over het bewogen leven van de koftjalk. Het goederenschip werd in 1912 gebouwd in Martenshoek, had vele eigenaren, voer in tal van landen, maakte twee wereldoorlogen mee, zonk in het Verbindingskanaal in Groningen, is weer boven water gehaald en is meermalen gerestaureerd.

Zes locaties

De voorstelling bestaat uit zes scènes op verschillende plekken die samen het verhaal vertellen. Gidsen begeleiden de theaterbezoekers die lopend naar de locaties gaan.

Terpstra is er ook bij, alle dagen: 'Als we met de Tromp ergens heen moeten, dan ga ik mee. Nu dus ook naar Martenshoek. Maar ik doe niks, ik pas alleen een beetje op.'

'De Dochter van Martenshoek' is van donderdag 26 september tot en met 6 oktober te zien.



