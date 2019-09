Suzan Wierenga in top 100 meest invloedrijke zakenvrouwen: 'Niet alles is commercieel'

Het directielid van KAW Architecten in Groningen stond vorig jaar en in 2015 ook al in deze top 100. In 2011 werd ze bovendien verkozen tot Zakenvrouw van het Noorden.

Nominatie

De top 100 is een initiatief van The Next Women, een club die ondernemende vrouwen adviseert en verbindt. Suzan Wierenga: 'Je moet worden voorgedragen voor de verkiezing'. Ze heeft geen idee wie haar heeft genomineerd. 'Ik denk dat ik in de picture ben gekomen door mijn verkiezing tot Zakenvrouw van het Noorden in 2011.'

Niet alles is commercieel. Vrijwilligerswerk is ook heel belangrijk Suzan Wierenga-1 van de 100 meest succesvolle en invloedrijke zakenvrouwen van Nederland

Op de zeepkist

Bij de lijst van de 100 meest succesvolle en invloedrijke zakenvrouwen van Nederland wordt niet alleen gekeken naar zakelijke prestaties, maar ook naar hoe onderscheidend je bent ten opzichte van anderen en of je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet. Wierenga: 'Ik ben eigenaar van een bedrijf in de bouwbranche, een echte mannenwereld. Maar ik sta ook nog geregeld op een zeepkist in de wijk. Ik zet me in voor achterstandswijken en in het aardbevingsgebied begeleid ik mensen naar nieuwe woningen. Niet alles is commercieel. Vrijwilligerswerk is ook heel belangrijk'.

Of ik wil meedoen aan het tv-programma Steenrijk, Straatarm? In welke categorie val ik dan? Suzan Wierenga-1 van de 100 meest succesvolle en invloedrijke zakenvrouwen van Nederland

Steenrijk, straatarm

De top 100 wordt in verschillende media gepubliceerd, onder meer in de Quote. Dat blad stelt jaarlijks de Quote 500 samen, de lijst met de 500 rijkste Nederlanders. 'Daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee', zegt Wierenga. 'Het zorgt voor nogal wat verwarring. Zo werd ik vorig jaar gebeld of ik mee wilde doen aan het tv-programma Steenrijk, Straatarm. Ik vroeg: in welke categorie val ik dan?', lacht Wierenga. 'Ik woon namelijk gewoon tussen de sociale huurwoningen in Winsum.'

Aan de titel 'Een van de honderd meest succesvolle en invloedrijke zakenvrouwen van Nederland' is geen prijs verbonden. Wierenga heeft wel een certificaat gekregen.