Stadjer vist diepenring schoon: 'Het doet pijn om al die troep te zien'

Een beter milieu begint bij jezelf. Stadjer Chris Vogt is daar een mooi voorbeeld van. Een paar keer per week stapt hij in zijn rubberen motorbootje om afval uit de Groninger diepenring te halen.

Ook deze dinsdag is Vogt weer op pad gegaan. Zijn vangst na een uurtje varen? 'Allerlei plastic, een melkpak, een pakje thee, bierblikken. En een stuk metaal met plastic eromheen, waarschijnlijk door een metaalvisser omhoog gehaald', vertelt Vogt in zijn bootje aan de Reitemakersrijge in Stad.



Het kan écht wel anders, maar dan moet je wel wat voor doen Chris Vogt

Overstag gegaan

Vogt is er zo'n drie jaar geleden mee begonnen, toen hij troep aantrof tijdens het varen. 'Als je één keer iets in je schroef hebt gehad, ruim je het eigenlijk automatisch wel op als je erbij kunt. Maar door een festival waar ik bij was, waar na vier dagen nog geen peuk op de grond lag, ben ik helemaal overstag gegaan. Het kan écht wel anders, maar dan moet je wel wat voor doen.'

Waarom doet Vogt dit? 'Omdat het nodig is. Omdat ik het tegenkom en niet wil laten liggen. En omdat het pijn doet om al die troep te zien in de grachten.' Vogt trof al eens een stofzuiger in het water aan. 'En vorige week nog een andere bizarre vondst: een compleet vogelhuisje. Nog met een poep- en zandlaag erin.'

Medestanders

Gemiddeld drie keer per week stapt hij in zijn bootje om de vervuiling van de diepenring tegen te gaan. Op zijn Facebookgroep Canalschepnet.cleaning vertelt hij over zijn opruimacties én probeert hij medestanders te vinden. Dat lukt steeds beter. De groep telt intussen 375 leden.



Ik prijs alle schoonmaakacties, maar ze worden veel te weinig gehouden Chris Vogt

'Er zijn geregeld schoonmaakacties. Ik prijs ze stuk voor stuk. Maar ze worden gemiddeld veel te weinig gehouden. De meeste acties zijn maar één keer per maand of eens per drie maanden. Ik wil het gewoon bijhouden. Dat maakt het zoveel makkelijker.'

Elders opruimacties

In de Groninger diepenring krijgt Vogt inmiddels veel hulp bij het opruimen van alle rommel. 'Ik denk dat hier in het centrum meer dan genoeg mensen actief zijn. Ik heb liever dat mensen een paar bruggen verderop gaan. Er is zoveel meer!'

Wat dat betreft wordt Vogt op zijn wenken bediend. Komende zaterdag zijn er, als onderdeel van World Clean Up Day, ook opruimacties van Groningen Schoon Dankzij Mij op het Hoornsemeer en Paterswoldsemeer.

En donderdag maakt het kunstwerk Zoe de Ponie een vaartocht door de Groninger diepenring om aandacht te vragen voor de plastic soep. Kunstenaar Maria Koijck uit Stad vervaardigde het kunstwerk uit rommel afkomstig van de containerramp met de MSC Zoe.

Lees ook:

- 'Het is werelderfgoed en dat is gewoon verpest!'