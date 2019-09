School en collega's aangeslagen na dodelijk ongeluk Valthermond

Dat bevestigt Harry Bouma, woordvoerder van de school, bij RTV Drenthe.

Metaal en bouwkunde

Het trieste nieuws bereikte Bouma dinsdagochtend. De twee jongens, Jens uit 2de Exloërmond en Kevin uit Musselkanaal, kwamen om bij een ongeluk op de N379, de Drentse Mondenweg. Volgens Bouma volgden de leerlingen een opleiding bij de afdelingen metaal en bouwkunde.

Je probeert te doen wat je kunt, wat overheerst is gewoon verdriet Harry Bouma - Noorderpoort

'Dit heeft een grote impact op iedereen hier op school. Dit wil je gewoon niet meemaken', zegt Bouma. 'We hebben geprobeerd om iedereen op de hoogte te stellen. Klasgenoten zijn gebeld, ouders van leerlingen via de mail geïnformeerd. Er was een bijeenkomst in de kantine, waar alle leerlingen bij elkaar waren. Dat was heel indrukwekkend.'

'Iedereen de ruimte geven'

'Je probeert te doen wat je kunt doen, wat overheerst is gewoon verdriet.' Bouma is duidelijk: 'Er zijn wel lessen, maar als een leerling denkt: ik ben liever ergens anders, dan mag dat ook gewoon.'

Slachtofferhulp is ingeschakeld, naast de eigen begeleidingsteams van de school. 'We moeten iedereen de ruimte geven. Vorige week donderdagavond was er een ongeluk in Stadskanaal, en één van de gewonden is ook een leerling van onze school. Die ligt nog in het ziekenhuis.' Bij dit ongeluk kwamen ook twee jonge mannen om het leven, uit Borger en Buinen.

Hoveniersbedrijf

Het 18-jarige slachtoffer, Jens, werkte naast zijn opleiding als oproepkracht bij hoveniersbedrijf Mark de Boer in Musselkanaal.

Eigenaar Mark de Boer is aangeslagen. 'Even na tien uur kreeg ik gisteravond nog een appje van Jens. Hij sprong al een jaar of twee bij in de weekenden. Hij deed dat graag, was liever aan het werk dan dat hij in de schoolbanken zat.'

We hebben Jens' telefoon meegenomen en aan zijn ouders gegeven. Dat was natuurlijk heftig Mark de Boer - baas van Jens

Telefoons

De Boer is dinsdagochtend nog met collega's op de plaats van het ongeluk geweest. 'We troffen daar iemand van de provincie die de telefoons van de jongens heeft gevonden. Die hebben wij meegenomen en we hebben het toestel van Jens daarna aan zijn ouders gegeven. Dat was natuurlijk heftig.'

De collega's van Jens legden ook een ster van een Mercedes en een flesje Hertog Jan-bier neer op de ongeluksplek. 'Jens was helemaal gek van Mercedes, vandaar. En Hertog Jan was echt zijn biermerk. Maar hij was zeker geen zware drinker.'

