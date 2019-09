Garnalenvissers doneren 8.000 euro aan Ronald McDonald Huis Groningen

Achtduizend euro hebben de vissers geschonken aan het Ronald McDonald Huis in de stad Groningen. Ook bedrijven deden een duit in het zakje. De garnalenvissers kwamen samen met garnalenkoningin Stephanie Muller persoonlijk de cheque overhandigen in het huis.

Spontaan idee

'Het idee is spontaan ontstaan. Het betekent veel voor ouders dat ze dicht bij hun zieke kind kunnen zijn', zegt Michiel Broere.

'De garnalenprijs mag dan laag zijn, maar dat staat niet in verhouding tot dit. Je gezondheid is het belangrijkste wat er is. Het is niet meer dan logisch dat we deze donatie doen. Het is geweldig om te zien wat deze vrijwilligers doen', vertelt Broere.

Koningin maakt indruk

De garnalenkoningin maakt indruk op de kinderen. Want ze loopt gekleed in jurk en met kroontje. 'Kijk mama', zegt één van de kinderen verbaasd. Een paar minuten later wordt van de koningin een foto gemaakt.

'Ja, heel leuk. Dat kindje was erg onder de indruk van een vrouw met een kroontje', zegt garnalenkoningin Stephanie Muller. 'Het is goed om hier nu te zien wat er met het geld gebeurt. Als je hier zo rond loopt, merk je dat gezondheid niet vanzelfsprekend is.'

Geen subsidie

In het Ronald McDonald Huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het UMCG.

'We krijgen geen subsidie en zijn afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Giften zoals deze zijn dus zeer welkom. Persoonlijk vind ik deze donatie helemaal leuk, omdat ik de mensen ken en ben opgegroeid in de omgeving van Zoutkamp', vertelt Annemarie Nienhuis, vrijwilliger in het huis.

'Het is voor ouders vaak een hele heftige periode en hier kunnen we ze dan enige verlichting geven.'

