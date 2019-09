René Paas: 'Troonrede bewijst dat Groningen topprioriteit heeft'

Commissaris van de Koning René Paas is blij dat de aardbevingsproblematiek opnieuw is benoemd in de Troonrede.

Paas vindt het 'heel goed' dat het kabinet via de koning duidelijk maakt dat de problemen in Groningen 'nog lang niet' geregeld zijn.

Groningen blijft topprioriteit

'Door het voor de vijfde keer op rij op te nemen in de Troonrede maakt de regering duidelijk dat 'Groningen' topprioriteit is voor het kabinet', stelt Paas.

'Maar inhoudelijk was het niks nieuws', oordeelt hij. 'De dingen die de koning voorlas, wisten we al. Namelijk dat de gaswinning sneller naar beneden gaat en dat er vaart moet worden gemaakt met de schadeafhandeling en versterking.'

Op de goede weg

Paas vervolgt: 'We weten dat we aan woorden niet genoeg hebben. Die woorden moeten gevolgd worden door daden. Ik heb wel het idee dat we nu de goede kant op gaan met de stuwmeerregeling, waardoor menselijk nu feitelijk geld (5.000 euro, red.) op hun rekening krijgen, en met de versnellingsmaatregelen die we bij de versterking nemen.'

Is het een goed of slecht teken dat Groningen opnieuw is genoemd? Paas: 'Zullen we afspreken dat we ernaar streven dat we op een dag niet meer genoemd worden? Dan is het goed geregeld. Maar zolang dat niet het geval is, is het heel belangrijk dat kabinet ook via de Troonrede duidelijk maakt dat Groningen geen detail is voor het kabinet.'

In 2020 niet meer in de Troonrede? Dat zou wel heel optimistisch zijn René Paas - commissaris van de koning

Volgend jaar weer?

Paas denkt niet dat de aardbevingsproblematiek volgend jaar al ontbreekt in de Troonrede.

'Ik hoop dat we volgend jaar echt goed op streek zijn. De voortekenen zijn goed, met de stuwmeerregeling en de versnellingsmaatregelen. Maar of we volgend jaar al zover zijn dat we zeggen: het hoeft niet meer genoemd te worden - dat zou wel heel optimistisch zijn.'

