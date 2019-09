'Mijn grootste angst is dat die schoorsteen naar beneden klettert'

Lekkages in de schuur, kozijnen die scheuren en een schoorsteen die na een stevige storm hoogstwaarschijnlijk op de grond ligt. De familie Gerritsma heeft flinke schade door sloopwerkzaamheden aan een voormalige supermarkt en de bibliotheek in Winschoten.

Zij zijn niet de enigen. In totaal hebben zestien woningeigenaren en twee pandeigenaren schade gemeld en zelfs het gemeentehuis is de sloopwerkzaamheden niet ongeschonden doorgekomen.

Scheuren in kozijnen

Gonny, haar man, twee kinderen en twee honden trekken op 8 juni vorig jaar in hun nieuwe stulpje: een gerenoveerd huis aan de Dr. D Bosstraat in Winschoten. Vier maanden later is het gedaan met de rust. Het centrum van Winschoten gaan op de schop. Daarvoor moeten een voormalige supermarkt en de bibliotheek gesloopt worden.

Gonny en haar gezin wonen op kleine afstand van beide gebouwen. De sloop van de voormalige supermarkt staat als eerste op de agenda. Die werkzaamheden leiden tot schade: 'Al vrij snel ontdekten wij scheuren in bijna alle kozijnen en er loopt een grote scheur door een muur in de woonkamer', zegt Gonny.

In de schuur wacht hen een andere verrassing. Gonny: 'Daar begon het te lekken. Toen wij gingen kijken hoe dat kwam, zagen wij dat er gewoon een schutting tegen onze schuur is aangeboord. Daar wisten wij niets vanaf! De gemeente heeft de schutting later verplaatst, maar wij zitten nu wel met meer dan drieduizend euro schade.'

'Alles trilde'

En de kosten lopen verder op. Op 29 mei dit jaar begint de sloop van de bibliotheek. Dan ontstaan nog veel grotere problemen voor de familie.

'Alles trilde, zelfs de koffie in de kopjes. Toen hoorden wij van de buren dat zij ook schade hebben door de werkzaamheden. Op dat moment ben ik met een schilder door ons huis gegaan om alle schades op te nemen en een offerte te maken. Dat was op een woensdag', weet Gonny nog goed.

Grotere problemen

Maar voordat de offerte klaar is, komen nieuwe tegenslagen. Het sloopbedrijf merkt dat de fundering van de voormalige bibliotheek sterker is dan gedacht. Er moet op dat moment zwaar materieel ingezet worden. 'Ik belde de schilder de volgende dag om te zeggen dat hij de offerte nog niet hoefde te maken. De scheuren in de kozijnen waren in een dag tijd namelijk dubbel zo breed geworden.'

En daar blijft het niet bij. De balken van de houten overkapping zijn op meerdere plekken gescheurd, stenen zijn verzakt en een betonnen muurtje staat los. Maar het ergste gevaar staat volgens Gonny op het dak.

Er hoeft maar een kind of hond buiten te zijn. Dit kan echt niet wachten op inspecties van experts en getouwtrek van verzekeringen Gonny Gerritsma

Vanaf de zijkant is te zien dat meerdere stenen in de schoorsteen los zitten. Gonny: 'Mijn grootste angst is dat die schoorsteen naar beneden klettert. Er hoeft maar een kind of hond buiten te zijn. Dit kan echt niet wachten op inspecties van experts en getouwtrek van verzekeringen.'

Angst en beven

De exacte schades moeten nog in beeld gebracht worden. De gemeente wil daarvoor een bureau langs sturen. Terwijl het gezin daar op wacht, ziet het de toekomst met angst en beven tegemoet. Het gemeentehuis wordt namelijk gesloopt. Dat staat naast de voormalige bibliotheek. Oftewel: ook schuin achter het huis van de familie Gerritsma.

'Daar zie ik echt als een berg tegenop. Ik hoop dat die sloop tegengehouden wordt', zegt Gonny.

Vraag is of die noodkreet iets uithaalt. Het besluit om het huidige gemeentehuis te slopen is door een meerderheid van politiek Oldambt aangenomen.

