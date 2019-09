'Mijn oproep aan Den Haag: maak dat investeringsfonds liquide'

Maar de oud-wethouder ziet daar ook meteen een groot gevaar aan kleven: dat de overheid treuzelt met het uitdelen van die miljarden.

Kans én bedreiging

'Er zit een grote kans in, maar ook een bedreiging', zei Schroor op het traditionele Prinsjesdagdiner. 'De grote kans is het investeringsfonds waarover gerept wordt, want 50 miljard is natuurlijk een heleboel geld. Maar de bedreiging is dat dat geld te traag wordt uitgegeven.'

Want, meent Schroor: getreuzel kan voor veel bedrijven een probleem geven. 'Ik zie dat voor ondernemers de vennootschapsbelasting weliswaar omlaag gaat, maar dan wel getemporiseerd. Wat wél meteen omlaag gaat: de aftrek zelfstandigen voor ondernemers.'

Als we niet oppassen, dan gaat het MKB er de facto op achteruit Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord

Met andere woorden: 'Het lijkt allemaal heel mooi, maar als we niet oppassen, dan gaat het MKB er de facto op achteruit. Dat kun je alleen maar compenseren door dat investeringsfonds te gaan gebruiken. Maar wat daar weer heel Haags aan is: ze gaan onderzoeken of dat gaat werken...'

Oproep aan Den Haag

Vandaar dat Schroor een oproep doet aan Den Haag: 'Maak dat geld liquide. Investeer in groene groeiers. In groene chemie, in groene energie, in het groene bedrijfsleven. Doe je dat, dan zul je zien dat we een enorm economisch effect zullen bereiken.'

En dat moet ook wel, zegt Schoor, want als de gaskraan over drie jaar dichtgaat, is er heel veel werkgelegheid. 'Maar mensen zullen dan wel omgeschoold moeten worden naar de nieuwe economie.'

De Lelylijn is voor het noorden een no-brainer. Die moet er gewoon komen Ton Schroor

Maar als dat investeringsfonds van 50 miljard er straks daadwerkelijk komt, hoeveel kan het noorden daar dan uit putten?

Schroor: 'Geen idee. Hoe meer hoe beter. Maar, en dat wordt wel eens vergeten: we hebben hier in het noorden heel veel unieke voorstellen. Er zijn hier zat bedrijven die in groene energie willen investeren.'

No-brainer

En de Lelylijn? De plannen voor die hoge snelheidslijn van Groningen naar de randstad staan momenteel in de koelkast, maar zouden met behulp van geld uit het fonds weer op de agenda kunnen worden gezet.

Schroor: 'Daar spannen wij ons heel erg voor in. De Lelylijn is voor het noorden een no-brainer. Die moet er gewoon komen. Ontsluiten van het noorden gaat enorme effecten opleveren. Wij pleiten voor onderzoek daarnaar, en wij pleiten voor het op de politieke agenda zetten van die lijn.'

