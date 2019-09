Miljoenennota biedt Groningen weinig hoop: 'Absoluut onvoldoende'

Dat is de mening van Johan Hamster, wethouder van Stadskanaal en voorzitter van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), het orgaan dat de inkoop van jeugdhulp collectief regelt.

Extra nodig voor jeugdzorg

De Miljoenennota herhaalt de boodschap van afgelopen mei, waarin de gemeenten in Nederland voor 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 420 miljoen, 300 miljoen en 300 miljoen extra krijgen.

Volgens Hamster is dat bedrag niet voldoende, aangezien er veel meer jongeren in onze provincie aanspraak maken op jeugdzorg dan gemeenten kunnen betalen.

Op de trom

De bestuurder geeft aan dat een extra bedrag bovenop de in mei toegezegde extra miljoenen noodzakelijk is.

'Dit is absoluut onvoldoende', meldt hij. 'We zien nu al de gevolgen ontstaan wanneer gemeenten geen extra geld krijgen. De stad Groningen slaat met de grote gemeenten in Nederland op de trom, in Oldambt zijn er acute problemen, in Stadskanaal wordt er geworsteld. Het is niet normaal meer en niet meer op te brengen.'

Voorzieningen onder druk

Hamster geeft aan dat de komende jaren voorzieningen nog verder onder druk komen. 'Wij zijn niet zielig als gemeenten, maar doordat we te weinig geld krijgen om de jeugdhulp uit te voeren, moet dat geld uit onze eigen begroting komen. Dat is niet eeuwig vol te houden.'

'We gaan de komende jaren in Groningen zien dat gemeenten gedwongen zijn om voorzieningen zoals een zwembad, sportveld of bibliotheek te sluiten. Dat het kabinet daar geen oog voor heeft, is kortzichtig. Alle reserves van gemeenten zijn over drie jaar op. Gedeputeerde Patrick Brouns krijgt heel wat gemeenten op bezoek met een lege kas', denkt Hamster.

Gemeenten niet zichtbaar

Volgens de wethouder is het probleem dat gemeenten als overheidslaag moeilijk zichtbaar te maken zijn.

'Als politieagenten, verpleegsters of onderwijzers er - terecht - geld bij willen, dan zijn Kamerleden en regeringspartijen daar gevoelig voor. Maar geld uitgeven aan gemeenten is onaantrekkelijk, wij zijn een van de overheidslagen. Een overheid wordt niet boos, burgers wel.'

Optelsom

De afgelopen jaren is het een optelsom geweest voor gemeenten. 'Gemeenten bezuinigen al tien jaar. We kregen de invulling van de Participatiewet, waarvoor we niet volledig zijn gecompenseerd, het Rijk kwam met de opschalingskorting, de Wmo die naar gemeenten ging, de Jeugdzorg. En gemeenten moesten iedere keer bijleggen. De rek is eruit. En daar waar grote gemeenten hun begroting kunnen opplussen met grondexploitatie, hebben wij als krimpgemeenten niet die meevallers.'

Volgens Hamster kan het beeld dat het goed gaat met Nederland, vertroebeld worden.

'Terwijl het goed gaat in Nederland, gaan inwoners in hun directe leefomgeving door sluiting van voorzieningen het anders beleven. Het is een deprimerend verhaal, maar ik kan het niet anders maken.'

