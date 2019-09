Speer van godin op Academiegebouw blijkt bezemsteel

Een beeld van Minerva op het Academiegebouw in de stad Groningen is gehavend.

De Romeinse godin van wijsheid en wetenschap hoort een speer vast te houden. Dit blijkt bij het Groningse beeld een bezemsteel te zijn met daarop een stuk met goudverf bespoten metaal.

Dit is ontdekt bij de renovatie van het historische pand van de Rijksunversiteit Groningen, dat momenteel in de steigers staat.

Nepspeer

Minerva houdt de nepspeer al sinds 2000 vast. Ook toen werd het gebouw opgeknapt. Werklieden ontdekten bij die renovatie dat de echte speer verdwenen was, waarop de bodes van het Academiegebouw de oplossing met de bezemsteel verzonnen.

Universiteitmuseum-directeur Arjen Dijkstra: 'Toen ze dit zagen zijn de bouwers naar beneden gegaan, en waren er bodes die nog wisten: oh dat is die bezemsteel. Ja, dat was de noodoplossing. Beter met een bezemsteel dan met helemaal niks!'

Minerva niet de enige

Minerva is niet het enige aan de gevel van het pand dat gehavend is. Toen Dijkstra samen met de bouwer de steiger op ging, zag hij dat ook andere beelden van alles missen. Zoals het beeld Mathematica, dat een wereldbol en een passer hoort vast te houden.

Mathematica, met passer en wereldbol (Foto: Universiteitsmuseum)



'Ik ben wiskundehistoricus en ik zag direct: daar hoort een passer in die hand! Ik moest hem een beetje overtuigen: kijk maar eens hoe die hand staat. "Ah, daarom zitten er twee deukjes in die globe", zei hij, "daar past die passer precies in!" Dus we combineerden onze kennis een beetje en toen zagen we: er is iets kwijt.'

Ganzenveer mist

Het beeld Historia mist verder een ganzenveer en Scientia's fakkel is niet zoals het hoort van zandsteen. Mogelijk zijn de ontbrekende delen in de loop der jaren verweerd geraakt en uiteindelijk gevallen.

Scientia met fakkel (Foto: Universiteitsmuseum)



De universitet gaat nu op zoek naar een pot met geld om de ontbrekende onderdelen alsnog te laten maken. Die moeten dan met een hoogwerker worden geplaatst, want de steigers gaan binnenkort voor het gebouw vandaan.

Straks weer compleet

'Het is fantastisch als we straks weer compleet zijn. Die kans hebben we nu en die gaan we aangrijpen.'