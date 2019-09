Noordelijke boeren kampen met dalende grondprijzen

De waarde van landbouwgrond in Noord-Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar met 12 procent gedaald. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het Kadaster en de universiteit van Wageningen.

De prijs van één hectare land was begin dit jaar 55.900 euro. Nu is dat nog 49.100 euro. De waardedaling geldt voor Groningen, Friesland en delen van Drenthe en Overijssel.

Vertrouwen is laag

De grondprijzen dalen niet alleen in Noord-Nederland. Ook landelijk is dit het beeld. Volgens Huub Silvis, onderzoeker van de universiteit van Wageningen, kan het ermee te maken hebben dat het in de melkveehouderij niet zo soepel gaat. 'Het vertrouwen in die sector is gedaald. Dat heeft te maken met de lage melkprijs.'

Ook speelt volgens Silvis de lage rente mogelijk een rol, evenals afspraken die met banken zijn gemaakt over financiering. 'Ze moeten een bepaald vermogen op de bank hebben staan, en financieren liever bedrijven voor de kortere termijn dan voor de langere termijn. En als je grond koopt, dan doe je dat vaak voor de langere termijn.'

Zonneparken en windparken

In hoeverre de opkomende zonne- en windparken in Noord-Nederland invloed hebben op de grondprijzen in dit gebied kon zowel Silvis als het Kadaster niet zeggen.

