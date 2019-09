Live: slordig Donar krijgt geen vat op vaardig en doeltreffend Benfica

De basketballers van Donar spelen vanavond in de Champions League in Lissabon tegen Benfica. De wedstrijd is hier live te volgen.

Dit duel in de eerste kwalificatieronde begint om 18.30 uur. Vrijdag om 20.00 uur is de return in MartiniPlaza. Het is de vierde poging van de Groningers om in de Champions League terecht te komen. De selectie van Erik Braal heeft een complete metamorfose ondergaan en is toe aan het echte werk na een aantal oefenwedstrijden in de regio.

Recordkampioen

Benfica is de recordkampioen van Portugal met 27 titels. Afgelopen seizoen eindigde de topclub als tweede in eigen land achter Oliveirense. In 2016 kwamen de Groningers ook uit tegen Benfica, toen in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Beide keren trok Donar aan het langste eind; uit werd met 82-94 gewonnen, thuis stond er na veertig minuten basketbal 81-78 op het scorebord.

Livestream en blog

Verschaft Donar zich een goede uitgangspositie voor de returen van aanstaande vrijdag? Volg het duel via onderstaande livestream en/of liveblog:

Bekijk hieronder de wedstrijd. Opent de player niet, klik dan hier.