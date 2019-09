Noisia stopt ermee: 'Een goed artiest weet wanneer een kunstwerk af is'

'We zijn tot de conclusie gekomen dat we andere dingen willen', stelt Noisia in een persverklaring. 'De tijd dat we alles samen deden omdat we hetzelfde wilden, is voorbij.'

Uitgespeeld

'Noisia is een spel dat we hebben uitgespeeld. Er is nog weinig over voor ons om samen te ontdekken. Een goed artiest moet weten wanneer een kunstwerk af is.'

De drie, Nik Roos, Martijn van Sonderen en Thijs de Vlieger, geven aan als vrienden uit elkaar te gaan. Nog ruim een jaar staan ze samen op het podium.

Memorabel

'We gaan het laatste jaar Noisia zo memorabel mogelijk maken en zijn nieuwsgierig wat daarna op ons pad komt.'



In 2017 werd Noisia nog genomineerd voor een Berlin Music Award voor de videoclip van Collider. Bekijk deze video hieronder.



