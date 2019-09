Braal: 'Deze nederlaag komt bikkelhard aan'

Het meest pijnlijke was voor Braal dat zijn ploeg geen moment het vereiste niveau haalde. 'Het is duidelijk dat we op alle vlakken beter moeten gaan spelen,' aldus Braal. 'Reboundend, scoren, verdedigen. Benfica heeft een hele goede ploeg en speelde naar hun mogelijkheden, wij hebben onszelf gewoon enorm tekort gedaan.'

Verschil goed maken?

Braal wou niet ingaan op de vraag of het mogelijk was om een verschil van dertig punten goed te maken in de thuiswedstrijd. 'We moeten nu eerst met onszelf bezig zijn, beter gaan spelen en de return als een op zichzelf staand duel behandelen.'

Dik en dun

Of door deze uitslag veel fans de weg naar MartiniPlaza nog wel weten te vinden aanstaande vrijdag was Braal duidelijk. 'Echte fans steunen je door dik en dun. Andere belangstellenden kunnen een hele mooie basketbalwedstrijd komen bekijken met hopelijk dan van beide kanten een hoog niveau.'

Return

De return in MartiniPlaza is op vrijdagavond 20 september, aanvang 20.00 uur. Het duel is live te volgen via een stream en liveblog op de website en in de app van RTV-Noord.

Lees ook:

- Donar op rand van uitschakeling na Portugese dreun

- Lees terug: Donar krijgt pak slaag van Benfica en verliest zicht op Champions League