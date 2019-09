Huurders en corporatie in impasse: versterking 16 huizen maanden vertraagd

De sloop en herbouw van zestien huurwoningen aan de Coendersweg en de Groensingel in Middelstum loopt vele maanden vertraging op. Woongroep Marenland heeft geen akkoord kunnen bereiken met een groep huurders over de verhuisvergoeding.

De werkzaamheden zouden over twee weken starten, maar volgens directeur Gerke Brouwer van Marenland bestaat er zelfs een kans dat de versterking voor deze huurders helemaal niet meer doorgaat.

Te lage verhuisvergoeding

Uit onderzoek is gebleken dat de huurwoningen niet aardbevingsbestendig zijn. Aanvankelijk zouden de huizen versterkt worden, maar sloop en herbouw bleek goedkoper te zijn. Op dezelfde plek zouden nieuwe levensloopbestendige woningen komen.

De huurders, een groep van vijf huishoudens, is al lange tijd in conflict met Woongroep Marenland over de randvoorwaarden van het project. De corporatie biedt hen de wettelijke verhuisvergoeding van 6.100 euro, met daarbovenop 10% extra, omdat de huurders tussentijds naar een wisselwoning moeten. Ook heeft de corporatie aanvullende pakketten voor stoffering en verhuisservices.

Volgens de bewoners is dat onvoldoende om alle kosten, zoals nieuwe vloeren, gordijnen en keukenapparatuur, te kunnen betalen. Ze trokken begin vorige maand aan de bel bij RTV Noord.

Deadline 1 oktober

Na die uitzending hebben de huurders een jurist in de arm genomen om de onderhandelingen aan te scherpen. De tijd begon dringen, aangezien ze voor 1 oktober hun woning zouden moeten verlaten.

Afgelopen maandag bood Woongroep Marenland de huurders een maximale vergoeding van 9.000 euro. Dat is ruim tweeduizend euro meer dan de wettelijke norm. Volgens de huurders is dat echter nog niet voldoende om uit de voeten te kunnen.

Bewoner Tineke de Vries: 'We moeten het nieuwe huis volledig stofferen, de muren verven, gordijnen kopen, de tuin aanleggen en de verhuizingen betalen. Dat kan niet met dit bedrag. We hoeven geen gouden kranen of marmeren tegels. Wat wij hebben, willen wij terug.'

Ze vult aan: 'We willen niet dwarsliggen. Wij wonen hier op dit adres 45 jaar en willen prettig terugkomen met de dingen die Marenland ons heeft beloofd.'

Grote tegenslag

Nu de bewoners niet akkoord zijn, kan de sloop en nieuwbouw op dit moment niet doorgaan. Volgens directeur Brouwer is het een grote tegenslag voor het project:

'De aannemer stond in de startblokken om met de nutsvoorzieningen aan de slag te gaan. Dat moeten wij nu eerst annuleren. Het loopt daardoor vele maanden vertraging op. Dit is heel vervelend en geeft ook veel onduidelijkheid.'

Enkelen al verhuisd

Enkele bewoners van deze zestien huizen zijn eerder al wel akkoord gegaan met de verhuisvergoeding. Zij zitten nu in een wisselwoning of zouden daar binnen enkele dagen naartoe gaan, in afwachting van de sloop en herbouw van hun woning. Het is nog niet duidelijk of zij nu eerst weer terug moeten naar hun oude huis.

Volgens Brouwer zijn er op dit moment twee opties: (1) De gesprekken gaan door, totdat er een akkoord is met forse vertraging tot gevolg. Of (2) een deel van de huizen wordt voorlopig niet versterkt. Marenland beraadt zich op één van deze twee opties.

Naar de rechter

De huurders zijn strijdvaardig. Ze spannen mogelijk een kort geding aan om de versterking en een hogere verhuisvergoeding bij de rechter af te dwingen.

'Maar dit hadden wij liever niet gehad. Het zorgt voor flinke vertraging, terwijl dat niet nodig was geweest', zegt De Vries. 'Dit doet heel veel met ons.'

Kamervragen

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft vorige maand Kamervragen gesteld over de kwestie. Zij vindt dat geld geen probleem moet zijn en dat de huurders een goede verhuisvergoeding moeten krijgen.

