'Twee dodelijke ongelukken zo dicht bij elkaar, dan is de impact groot'

Het is net 23.00 uur geweest, als de politie maandagavond op Twitter meldt dat een half uur daarvoor een frontale aanrijding tussen twee auto's is geweest op de Drentse Mondenweg in Valthermond.

In de uren daarna gebeurt er veel. Hulpdiensten proberen het leven van de betrokken slachtoffers te redden, maar kunnen niet voorkomen dat twee jongens van 17 en 18 jaar uit Musselkanaal en Tweede Exloërmond het leven laten. Een 36-jarige man uit Ter Apel wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Inschakelen

Eén van de handelingen die de politie na zulke ernstige ongevallen vaak verricht, is het inschakelen van slachtofferhulp voor familie en vrienden. 'Bij een ernstig ongeluk wordt de teamleider gebeld, die meteen kijkt wat nodig is en wie er ter plaatse moeten gaan', vertelt Rik Tuin tegen RTV Drenthe.

Hij is regiomanager van Slachtofferhulp Noord-Nederland. Toen hij gisteravond hoorde dat er een ongeluk met dodelijke afloop was gebeurd in Valthermond, dacht hij ook direct aan het dodelijke auto-ongeluk van vorige week in Stadskanaal. 'Dat is zo dicht bij elkaar, dan is de impact groot', weet hij.

Opgepiept

Slachtofferhulp komt niet op eigen houtje in actie, benadrukt hij. 'De politie is vaak de instantie die vraagt om slachtofferhulp. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en worden na een ongeluk opgepiept. Dan hebben we contact met de meldkamer en krijgen we te horen wat er aan de hand is.'

'Als de politie aangeeft dat er getuigen van een ernstig ongeluk zijn, vragen zij ons of wij die mensen willen opvangen', gaat Tuin verder.

De teamleider van Slachtofferhulp belt vervolgens met de beschikbare vrijwilligers, om uit te leggen wat voor ongeluk er heeft plaatsgevonden en vraagt of ze bereid zijn om ernaartoe te gaan. 'En dat lukt in 99 procent van de gevallen.'

Bespreekbaar maken

De 18-jarige Jens uit 2e Exloërmond en de 17-jarige Kevin uit Musselkanaal kwamen om het leven bij het auto-ongeluk in Valthermond. Ze zaten op het Noorderpoort in Stadskanaal, waar ook een jongen op school zit die vorige week betrokken was bij het verkeersongeluk in Stadskanaal. Hij raakte net als een medepassagier zwaargewond. Twee jongens van 23 jaar verongelukten.

Het Noorderpoort schakelde vandaag Slachtofferhulp in om de gebeurtenissen bespreekbaar te maken.

Tuin: 'Zoiets hakt er enorm in op zo'n school. Onze vrijwilligers houden de situatie altijd nauwlettend in de gaten. We zijn zichtbaar aanwezig, maar niet iedereen komt uit zichzelf naar ons toe. Als we zien dat iemand zich bijvoorbeeld afzondert of er doorheen zit, vragen we altijd even of diegene het fijn vindt om te praten', legt hij uit.

Tips

'De hulp die wij kunnen bieden verschilt ook per persoon, want als mensen in een stresssituatie komen, kunnen ze dingen niet altijd overzien. Onze hulp varieert van het geven van tips, tot het invullen van bepaalde formulieren, maar een luisterend oor bieden is soms ook al voldoende. Het is maar net waar iemand behoefte aan heeft.'

De vrijwilligers van Slachtofferhulp zijn volgens Tuin op zulke situaties getraind en hebben er een neus voor om de juiste mensen aan te spreken die ze even apart moeten nemen.

'Het gaat vaak om een normale reactie op een abnormale gebeurtenis', weet Tuin. 'Onze vrijwilligers geven tips mee, maar als iemand er langer last van heeft worden die mensen doorverwezen. Als iemand er bijvoorbeeld slecht van slaapt, heb je het toch over psychische klachten. Die kun je toch het beste met een huisarts of maatschappelijk werker bespreken.'

Impact

De impact in plaatsen als 1e Exloërmond, Buinen, Borger en Musselkanaal, waar de recentelijke dodelijke slachtoffers vandaan komen, is volgens Tuin groot. Maar met alleen hulp bieden, houdt het niet op. 'Nazorg is minstens zo belangrijk', vertelt hij.

'Eén of twee dagen na een ernstig ongeluk wordt vaak geëvalueerd hoe we terugkijken op de inzet en wat leerpunten zijn. Na het incident in die speeltuin in Assen, waarbij eind augustus een 32-jarige man om het leven kwam hebben we nog even goed bij elkaar gezeten: wat is er allemaal gebeurd, hadden we dingen anders moeten doen?'

'Ik geef het je te doen'

Niet alleen op familieleden en vrienden van een dodelijk slachtoffer komt veel af. Dat geldt óók voor de vrijwilligers van Slachtofferhulp. Tuin: 'Het valt niet mee om een nabestaande te informeren als iemand zelfmoord heeft gepleegd, dat geef ik je te doen. Daar worden onze vrijwilligers in getraind.'

'De teamleider checkt daarna altijd nog even met deze mensen hoe het is gegaan of dat het nodig is om even stoom af te blazen. Het is nooit zo dat je hulp hebt geboden en dat de kous dan af is. Er is altijd nazorg.'

Van jong tot oud

De vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland variëren van studenten en mensen die gepensioneerd zijn tot mensen die geen betaald werk hebben, maar graag hun steentje aan de samenleving bijdragen. Maar er lopen ook vrijwilligers rond die wél een betaalde baan hebben en daarnaast nog iets nuttigs willen doen. Of mensen die ooit zelf een ernstige situatie hebben meegemaakt en nu anderen willen helpen

'Of er schaamte is om een beroep op slachtofferhulp te doen? Nee, dat hoor ik gelukkig weinig', gaat Tuin verder. 'Er zijn wel situaties geweest dat er een verkeersongeval was en iemand zich een dag later pas meldde. Ik had er eerst geen last van, maar nu juist enorm, hoor je dan. Of dat mensen aanvankelijk laten weten dat ze geen hulp nodig hebben, maar een week later toch terugbellen dat het helemaal niet zo goed met ze gaat. Dat geeft niets, we zijn er voor iedereen.'

Voldoening

Tuin is blij met zijn werk, waar hij veel voldoening uit haalt. 'Je wilt soms niet weten wat mensen die een ongeluk hebben gezien hebben meegemaakt. Toen vorig jaar het ongeluk op de Lonerstraat in Assen gebeurde, waarbij twee voetballers van Asser Boys om het leven kwamen, heeft de vader van één van de overleden jongens een medewerker van Slachtofferhulp later een brief gestuurd.

'Bedankt, zonder jou hadden we het niet gered, stond erin. Daar doe je het voor.'

