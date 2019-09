Pa Hateboer per bus naar Champions League-debuut zoon: 'Dolle pret'

Zowel de Beertster als zijn Italiaanse broodheer kwam nog nooit eerder uit in de Champions League. En dus reizen veel supporters van Gli Orobici hun ploeg achterna richting Zagreb, een reis van ruim zes uur. Onder hen ook de grootste fan van Hans Hateboer: zijn vader André.

Fraai plekje

'Ja, ik ben hier de enige Nederlander. Maar dat maakt het niet minder gezellig', zegt André lachend, terwijl hij in een supportersbus aan de telefoon hangt. Hij heeft een fraai plekje in de bus bemachtigd, vlak achter de chauffeur. 'We rijden nu bij Verona en het is hier dolle pret', laat hij rond 09:30 uur weten.

Hij zit in één van de twintig bussen met Atalanta-supporters die vanmorgen om 08:00 uur vanuit Bergamo richting Kroatië zijn vertrokken. 'Iedereen in de bus is voortdurend aan het zingen, helemaal toen ze doorhadden dat ik er óók in zat. Het is echt een gekkenboel hier.'

Uit volle borst

Als hij aan zijn medepassagiers vraagt of ze één van die liedjes willen laten horen, zetten bijna vijftig Italianen uit volle borst een lied over Hans Hateboer in. André is door het lawaai nauwelijks te verstaan. 'Maar de sfeer zit er goed in, dat is duidelijk', zegt hij.

Het debuut van Hans Hateboer in het miljardenbal zal niet alleen van dicht bij worden aanschouwd door zijn vader. Ook zijn andere twee zoons, Thijs en Koen, reizen als supporters af naar Zagreb om hun broer in actie te zien komen. 'Zij pakken woensdagochtend het vliegtuig.'

Grap

Dat hij zelf in één van de supportersbussen zit en niet net als Thijs en Koen op het vliegtuig stapt, was aanvankelijk begonnen als grap. 'Maar er is een grote Hans Hateboer-fan in Bergamo, die zei tegen me: als je in een bus mee wil, regel ik dat voor je. En voor ik het wist had ik een plek in de bus. Soms moet je ook gekke dingen doen in het leven.'

André heeft veel vertrouwen in het Champions League-debuut van zijn zoon. 'Ik heb hem uiteraard nog even gesproken en ze hebben er ontzettend veel zin in. Ik denk dat ze gaan winnen. Dit is het allerhoogste podium waarop je kunt voetballen en Hans schrijft er vanavond een nieuw hoofdstuk bij in zijn jongensboek.'

Aftrap

Er wordt vanavond om 21:00 uur afgetrapt in het Maksimirstadion, als Dinamo Zagreb het thuis opneemt tegen Atalanta Bergamo. De Italianen worden in Kroatië gesteund door 3300 supporters.