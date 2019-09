Advocaat Tjalling van der Goot: 'Dramatisch, de rechtsstaat staat onder druk'

Dat zegt de bekende noordelijke strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. 'Het geeft maar weer aan hoe hard we moeten vechten om de rechtsstaat overeind te houden.'

Liquidatie

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces rond Ridouan T., de meest gezochte crimineel van Nederland. De advocaat werd woensdagochtend iets na 07.30 uur op straat neergeschoten in de buurt van zijn huis. De dader is nog voortvluchtig.

'Het overlijden van de heer Wiersum zet het belang van de rechtsstaat nog een keer op de kaart', stelt Van der Goot.

Anders geldt het recht van de sterkste en dat is het laatste dat je wilt Tjalling van der Goot - advocaat

'Wij zijn als advocaten wellicht niet altijd even populair, omdat we standpunten verkondigen die niet door iedereen worden omarmd. Maar tegenkracht is een absolute voorwaarde voor het goed functioneren van een strafproces, van een rechtsstaat. Want anders geldt het recht van de sterkste en dat is het laatste dat je wilt.'

'Allemaal last van'

'Hier is een vette grens overschreden. Sowieso overschrijd je bij een levensdelict elke grens, maar dit gaat nog een stap verder', stelt Van der Goot. 'Zoals ik het nu kan beoordelen gaat dit om een volstrekt onschuldig persoon die alleen maar zijn werk uitoefent. Werk dat essentieel is voor een goed functionerende rechtsstaat. Op het moment dat dat onder druk komt te staan, hebben wij er hier allemaal last van.

Onderzoek op de plek waar Derk Wiersum is doodgeschoten (Foto: ANP)



Niet bang

Van der Goot zegt zelf geen angst te voelen. 'Ik ben niet snel bang. In het werk als strafrechtadvocaat heb je te maken met vervelende reacties, omdat je over het algemeen mensen bijstaat die wat minder populair zijn. Maar juist dat maakt je strijdvaardig. Ook die mensen hebben recht op goede, adequate en bekwame rechtsbijstand.'

Derk Wiersum studeerde in Groningen, net als Van der Goot. Beiden waren lid van studentenvereniging Vindicat, maar ze waren geen jaargenoten. 'Ik kende hem wel, maar niet heel erg goed zeg ik er eerlijk bij. Maar ik voel dit wel persoonlijk. Hij was een integer, goed en kundig advocaat. Zo stond hij ook bekend. Geen roeptoeter of iemand die zand in de machine strooit. Dit is een gitzwarte dag, Er gaat een goed advocaat heen. Dat is voor een ieder een verlies.'

Van der Goot was in het verleden een van de advocaten van Robert M., die na een geruchtmakende zedenzaak in Amsterdam werd veroordeeld tot negentien jaar cel en tbs voor kindermisbruik.

Leuk is anders, maar bedreigingen horen er kennelijk bij Tjalling van der Goot - advocaat

'Ook in die zaak hebben we veel over ons heen gekregen, al was dat vooral beledigend van aard. Dat glijdt langs me heen. We hebben ook wel doodsbedreigingen gehad, maar dat is toch van een compleet andere orde. Ik heb geen moment gehad dat ik dacht: Ik overleef deze dag niet', zegt Van der Goot.

'Het ging allemaal per mail, waarvan je je dan moet afvragen hoe serieus het allemaal bedoeld is. Ik heb er toen niet minder van geslapen, gelukkig maar. En het kwam ook niet thuis, het kwam op mijn werk. Leuk is anders, maar dat hoort er kennelijk bij.'