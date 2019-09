Twee straten in Stad krijgen 'groen asfalt'

Twee Groningse straten krijgen komende week een nieuw wegdek. Maar in plaats van regulier asfalt, krijgen de wegen 'groen asfalt'. De J.M. den Uylstraat en de Valreep in Lewenborg zijn de eerste twee straten waarop dit nieuwe asfalt wordt gebruikt.

Voor dit groene asfalt wordt gebruik gemaakt van de bitumen - de zogenaamde lijm van asfalt - die in dakbedekking zitten.

Wegenbouwer Roelofs uit Den Ham is als aannemer met dit project bezig. 'Wij zijn gaan kijken of het mogelijk was om, in plaats van bitumen uit aardolie te halen, de bitumen uit dakbedekking te gebruiken voor het asfalt', legt commercieel manager Marco Kok uit.

De weggebruiker zal geen verschil merken Marco Kok - Commercieel manager wegenbouwer Roelofs

'Op deze manier kunnen de dakbedekking, wat anders verbrand zou worden, recyclen. De weggebruiker zal geen verschil merken.'

Primeur

Het is voor het eerst dat deze methode in Groningen wordt toegepast. Gerben Bijker, directeur van Roof2Road, werkt er echter al langer aan.

'We zijn vijf jaar geleden begonnen met de recycling van dakbedekking met bitumen. Deze pilot hebben we ook in Groningen uitgevoerd. Nu hebben we een tweede initiatief opgezet, Roof2Road, waarmee we onder meer in Almere en de Flevokusthaven aan de slag zijn gegaan', zegt hij. Daar komt Groningen dus bij.

'Voor ons is het altijd spannend', vertelt Kok op zijn beurt. Ook voor zijn bedrijf is het een primeur. 'We blijven onderzoeken of er nog meer materialen zijn die we om kunnen zetten tot asfalt. Maar op dit moment is alleen dakbedekking geschikt.'

Na de vlam

Namens aannemer Roelofs is Albertus Steenbergen verantwoordelijk voor het asfalt, dus ook voor de productie van het nieuwe asfalt. 'De dakbedekking moet eerst worden verwerkt tot kleine snippertjes. Daarna doen we het in zakken en gaat het naar de asfaltcentrale, waar het gemengd kan worden', zegt hij.

We willen zo veel mogelijk recyclen binnen de gemeente Groningen Marie-Lou Gregroire - Gemeente Groningen

Dit mengen is een aandachtspunt volgens hem. 'We moeten uitzoeken waar in het mengproces we de snippers toevoegen. Omdat we te maken hebben met hogere temperaturen, kan er brand ontstaan als de snippers op het verkeerde moment in het proces komen. We houden nu aan dat de snippers na de vlam toegevoegd worden.'

Recycling

'We willen zo veel mogelijk recyclen binnen de gemeente Groningen', vertelt Marie-Lou Gregoire, woordvoerder van de gemeente. Als dit initiatief bevalt, lijkt het Gregoire een goede zaak dat er meer straten met het groene asfalt worden bedekt.

Gregoire: 'We gaan dit asfalt nu eerst monitoren en vergelijken met gewoon asfalt. Als het kwalitatief goed is en het bevalt, sluit de gemeente niet uit dat het vaker zal worden toegepast.'

'We wilden dit nieuwe asfalt oorspronkelijk testen op een rustige weg, bijvoorbeeld een doodlopende weg', legt Gregoire uit. Uiteindelijk is de gemeente van mening veranderd en heeft ze gekozen voor straten die wel goed gebruikt werden.

Groningen is toch een beetje onze bakermat, dus we zijn blij dat we hier weer aan de slag kunnen Gerben Bijker - Directeur Roof2Road

Milieuvriendelijke visie

Bijker is blij dat Groningen een milieuvriendelijke visie heeft. 'Groningen is toch een beetje onze bakermat, dus we zijn blij dat we hier weer aan de slag kunnen', laat hij weten.

'We kijken ook in de omgeving voor materiaal. Voor deze twee straten gebruiken we bijvoorbeeld het dak van Thialf, het schaatsstadion in Heerenveen', gaat Bijker verder. 'Eigenlijk is het een goede oplossing. De kwaliteit van het asfalt is beter en daarnaast besparen we ook enorm veel CO2.'

Donderdag zal het asfalt worden aangebracht en beide straten zullen vrijdag weer geopend zijn voor weggebruikers.