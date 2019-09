Dit weekend in Groningen: Kadepop, Tellerlikkerfestival en Ede Staal

Het weekend staat weer voor de deur. In onze provincie is zaterdag en zondag van alles te beleven. Nog geen idee wat je wilt gaan doen? We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

Treintjes, treintjes en nog eens treintjes

Gek van (model)treinen? Dan moet je dit weekend in Zuidbroek zijn. Zowel zaterdag als zondag staat het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in het teken van het modelspoorweekend.

Er is een heuse treinendokter aanwezig, die defecte treintjes probeert te repareren. En verder natuurlijk tal van modelspoorbanen - en treinen. Smaakmaker volgens de organisatie is de modelbaan met station Sauwerd, die de gehele stationshal vult.

Modeltreintjes kijken in Zuidbroek (Foto: Noord-Nederlands Trein & Tram Museum)



Leens in het teken van Ede Staal

De muziek van Ede Staal schalt zaterdag op allerlei manieren door de straten van Leens tijdens de tweede editie van het Ede Staal Muziekfestival. Verschillende artiesten zingen of spelen muziek van de volkszanger.

Bezoekers kunnen vanaf 13:00 uur op zes locaties luisteren naar twaalf groepen, solisten en koren die nummers van Ede Staal spelen, afgewisseld met een aantal eigen nummers. Een van de locaties is bij Borg Verhildersum, waar ook een streekmarkt wordt gehouden. Bezoekers kunnen met een gratis pendelbus naar de verschillende locaties.

Het middagprogramma is gratis, het avondprogramma met onder anderen Marlene Bakker en Jan Henk de Groot kost 15 euro.

Voor de achtste keer Kadepop

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag ook hun hart ophalen op het SuikerUnie-terrein in Stad, tijdens de achtste editie van Kadepop. 'Dit jaar niet alleen met toffe bands, maar ook een goed gevuld randprogramma', belooft de organisatie.

Onder anderen Jett Rebel, Dope D.O.D en Hausmagger treden op. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Het volledige programma vind je hier.

Een impressie van Kadepop van vorig jaar:



In actie tegen afval

Erger jij je ook zo aan zwerfvuil? Zaterdag kan je tijdens World Cleanup Day een handje helpen om onze provincie op te ruimen. Het is - zoals de naam al zegt - een wereldwijde actie, in ongeveer 160 landen. In Groningen worden onder meer in Leek, Pekela, de Eemshaven en bij het Hoornsemeer in Stad schoonmaakacties gehouden.

Tellerlikker

Het theaterseizoen in De Klinker in Winschoten schiet dit weekend op gang met het Tellerlikkerfestival. Vrijdagavond is er een seizoenspresentatie, op zaterdag en zondag barst het festival echt los. Muziek, workshops, kinderyoga, exposities en meer. Allemaal gratis toegankelijk, maar je moet wel een kaartje reserveren.

Het complete programma lees je hier.

Zingende Syriërs

Het New Life Choir uit Groningen bestaat uit Syrische vluchtelingen, die elkaar ontmoetten in de noodopvang in Stad. Deze week kwamen ze in het nieuws voor hun vertolking van 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij.

Zondag staat het koor in het Grand Theatre in Stad. Het concert 'met verhalen over vluchten en thuiskomen' begint om 20.00 uur. Kaarten kosten een tientje.

'Wat gaat er in je om als je moet vluchten? Wat als je alles wat bekend en vertrouwd is moet achterlaten? En als je veilig de overkant bereikt, wat dan? Hoe gaat het verder in die nieuwe wereld? Wat maak je mee? Hoe pak je het aan?', is de rode draad door hun optreden.

Het New Life Choir zingt 'Mag ik dan bij jou?':



Veel plezier dit weekend!