Annemarie Prins (86) regisseert nieuwste voorstelling WAARK

In 1973 was ze de eerste regisseur van het destijds net opgerichte Groningstalige theatergezelschap WAARK. Bijna een halve eeuw later is de 86-jarige Annemarie Prins terug. Over twee weken is onder haar regie de nieuwste voorstelling van WAARK te zien.

De voorstelling heet 'Bevings' en inderdaad: het stuk gaat over de aardbevingsellende.

Genieten van terugkeer

'Het is heerlijk', vertelt de 86-jarige regisseur over haar terugkeer bij WAARK. 'We begonnen ooit met eens stuk van Simon van Wattum, dat waren korte sketches, politieke stukjes over turf en de ellende aan het begin van de negentiende eeuw.'

De oprichters van WAARK wilden het Groningstalige volkstoneel naar een hoger plan tillen. De eerste voorstelling van het gezelschap was te zien in de Groninger Stadsschouwburg. Een jaar later was het onderdeel van het prestigieuze Holland Festival.

Oud Geld en Annie M.G.

'Daarna gingen we echte theaterstukken maken', vervolgt Prins. 'Bertold Brecht enzo, die op een andere manier politiek zijn, meer impliciet.'

Prins vertrok uiteindelijk bij WAARK. Ze vervolgde haar carrière onder meer als actrice en was te zien in de televisieseries Oud Geld (1998) en Annie M.G. (2010). Ondertussen werkte WAARK aan een indrukwekkend theateroeuvre.

Een moment tijdens de repetitie van Waark (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Repeteren

In een schoolgebouw in de stad Groninger wijk Helpman repeteert de cast en crew van WAARK aan de nieuwste voorstelling, die over ruim een week in première gaat.

'Bevings gaat uiteraard over de aardbevingen door gaswinning', vertelt de regisseur. 'En over de totaal uitzichtloze toestand waar commissie na commissie zich mee bemoeit.'

De theatermakers verwijzen in 'Bevings' naar het beroemde toneelstuk Op Hoop van Zegen van Herman Heijermans. 'Dat gaat eigenlijk over precies hetzelfde onderwerp', vertelt Prins. 'Alleen dan over visvangst en rederijen. Wat Shell nu is, zijn de rederijen van toen.'

Economische wantoestanden

Eén van de hoofdrollen in 'Bevings' wordt gespeeld door Janneke Geertsema. Net als Prins was ook zij al bij het prille begin van WAARK betrokken.

Janneke Geertsema speelt één van de hoofdrollen (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'Bijzonder, hè?', zegt Geertsema. 'Ik speelde mee in dat stuk van Simon van Wattum en ben al die jaren bij WAARK gebleven.. In 'Bevings' speelt ze een slachtoffer van de aardbevingsellende.

Ze ziet overeenkomsten met haar eerste rol. 'Als je goed kijkt, verandert er niet zoveel. Toen ging het om de economische wantoestanden in Oost-Groningen. We zijn nu 45 jaar verder en het gaat nog altijd over economische roofbouw.'

Première

Bevings gaat vrijdag 27 september in het Kielzog in Hoogezand in première. De voorstelling is daar na op verschillende plekken in onze provincie te zien.

