Sauwerd wil krachten bundelen in 'dorpskantoor'

Die coöperatie zorgde er eerder al voor dat er, na de sluiting van de supermarkt, een dorpswinkel werd opgezet. En nu is er weer iets nieuws bedacht om de leefbaarheid in het dorp te vergroten: een dorpskantoor.

Krachten bundelen

'Het is voor verengingen steeds moeilijker om bestuursfuncties in te vullen', zegt Wim Krijnen, één van de andere drijvende krachten achter de coöperatie. 'Dus dan is het beter om de krachten te bundelen. Denk aan het gezamenlijk voeren van de ledenadministratie of financiële administratie, zodat je gebruik kan maken van elkaars deskundigheden'.

Wim Krijnen op de zolder boven de dorpswinkel in Sauwerd, waar het dorpskantoor zou kunnen komen (Foto: Steven Radersma)



Het dorpskantoor kan worden gevestigd in de ruime zolder boven de dorpswinkel die nu nog leeg staat. 'Kijk, hier willen we een dakkapel maken', wijst Krijnen aan, 'en via die kapel kun je dan met een trap naar beneden. Zo'n eigen opgang is nodig vanwege de brandveiligheid, maar het is ook nodig omdat je bijvoorbeeld 's avonds niet allerlei mensen in de winkel wil hebben'.

Dorpshuis

Het is niet de bedoeling dat er activiteiten georganiseerd worden in het dorpskantoor. 'Daar hebben we dorpshuis Ubbegaheem voor', zegt Krijnen beslist. 'Het dorpskantoor is er voor de ondersteuning. Waarom zou je het niet doen? We hebben al stroom aangelegd en er is een computer.'

Gemeente positief

Volgens Krijnen zien de verenigingen en het dorpshuis het dorpskantoor in principe wel zitten. Hij becijfert de kosten op ongeveer 20.000 euro. 'De gemeente is positief over het plan, en we zijn nog op zoek naar fondsen die ons willen steunen'.

