Wietplantage komt aan het licht na waterlekkage: Stadjer krijgt werkstraf

De man had 836 grote planten in zijn woning aan de Meerpaal (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 22-jarige Stadjer krijgt een werkstraf van 180 uur onder meer omdat hij ruim 800 wietplanten in huis had. De planten werden ontdekt nadat er water naar de woning van de benedenburen lekte.

Eind 2017 sijpelde er water bij de meterkast van de benedenburen naar binnen in het huis in de Groninger wijk Lewenborg. Het was afkomstig uit een ton die de bovenbuurman gebruikte om hennepplanten water te geven. De bak overstroomde bij het bijvullen van de ton. Dat zorgde voor water- en stankoverlast bij de benedenburen. Ze schakelden de politie in.

Opnieuw gepakt

Agenten vonden 836 grote planten in de woning van de man aan de Meerpaal. Volgens de Stadjer had hij nog nooit geoogst. Wel tapte hij illegaal stroom af, buiten de meter om.

Een jaar na de inval, terwijl de man nog in afwachting was van zijn zaak, werd hij opnieuw opgepakt. Volgens buren was er 'nogal wat loop' om zijn huis. Agenten ontdekten dat hij bijna een kilo hennep bij zich had en dat er thuis 4000 euro aan contanten lag.

De man heeft inmiddels 2000 euro betaald aan de energieleverancier. Hij krijgt de 4000 euro aan cash niet meer terug.