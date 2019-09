Regeringspartijen: geef gemeenten meer zekerheid

D66-voorman Rob Jetten in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (Foto: ANP)

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat gemeenten meer zekerheid krijgen over hun financiën, zodat bibliotheken, zwembaden, maar ook de jeugdzorg minder gevaar lopen. De huidige schommelingen in de bijdrage van het Rijk moeten verdwijnen.

'Ineens' bezuinigen

Nu is het gemeentebudget afhankelijk van hoeveel het kabinet uitgeeft. Dat leidt momenteel tot grote tekorten en dus bezuinigingen in veel gemeenten, omdat het kabinet minder uitgeeft dan vooraf gedacht. De fractievoorzitters van D66 en CU zeiden dat tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Geeft het kabinet meer geld uit dan gepland, dan krijgen gemeenten 'ineens' meer geld. Maar wordt er landelijk minder uitgegeven, dan moeten ook gemeenten direct bezuinigen, zelfs met terugwerkende kracht. Alsof je in mei te horen krijgt dat je het jaar ervoor toch minder salaris krijgt, aldus de partijen. Zij vinden dat niet over één jaar, maar over een langere periode moet worden gekeken om zo grote schommelingen eruit te halen.

Moeilijk om beleid te maken

Ook de Groningse wethouder Paul de Rook laakte eerder al deze zogenoemde trap-op-trap-af-systematiek. 'De bezuinigen zelf zijn nog niet eens zo'n probleem. Als je er nou een goed verhaal hebt... Maar de enige redenering is nu dat door de financiële verhoudingen het Rijk veel van de economische groei merkt en de gemeenten heel weinig. En dat is de reden dat we flink moeten snijden.'

Het is volgens De Rook moeilijk beleid maken op deze manier. 'Gemeenten worden gekort, terwijl er eerder ruimte leek voor investeringen.'



