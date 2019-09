Provincie neemt actieve rol in onderzoek Shell naar noordelijke toekomst

De provincie Groningen heeft de provincies Friesland en Drenthe gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Beide provincies leveren in eerste instantie ambtelijke ondersteuning, voor de provincie Groningen neemt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) plaats in het begeleidingscomité.

De Statenfractie van de SP is op z'n zachtst gezegd verbaasd over de betrokkenheid van de provincie bij een onderzoek dat gefinancierd wordt door Shell.

Waarom Shell?

'Onderzoeken kunnen nuttig zijn, maar waarom moet zo'n initiatief van de Shell komen? Ik denk dat het verleden genoeg duidelijk heeft gemaakt dat Shell niet het beste met onze regio voorheeft', zegt Statenlid Kees Frenay.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door REOS Partners, een internationaal onderzoeksbureau dat vaker dergelijke onderzoeken uitvoert. De vragen die op tafel liggen zijn: hoe ziet Noord-Nederland er na 2030 uit? Hoe gezond is de noordelijke circulaire economie?

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) vindt de betrokkenheid van de provincie bij het onderzoek te verklaren. 'We kennen de gevoeligheid', zegt ze. 'Het is onderdeel van onze taak om ons beleid middels een lobby onder de aandacht te brengen. Zo'n onderzoek kan daaraan bijdragen.'

Nationaal Programma Groningen

Pikant detail is dat Shell samen met ExxonMobil moederbedrijf is van de NAM, het bedrijf dat na belastingverrekening zo'n 135 miljoen euro bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. De vraag die bij meerdere partijen in Provinciale Staten rijst is of Shell via het eigen onderzoek in Noord-Nederland geen stempel wil drukken op de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen.

Gedeputeerde Homan is daar niet bang voor. 'Uiteindelijk lopen veel zaken samen over de toekomst van Groningen. Het is juist onze verplichting om dat bij elkaar brengen. Uiteindelijk heeft het allemaal verband met elkaar en dat is precies onze rol. En Drenthe en Friesland doen mee.'

Friesland en Drenthe terughoudend

Navraag bij beide provincies leert dat zowel Friesland als Drenthe vooralsnog terughoudend zijn over deelname aan het onderzoek. Beide provincies leveren in eerste instantie ambtelijke ondersteuning. 'Voor de zomer is besloten om bestuurlijk niet aan te haken bij dit onderzoek', meldt een woordvoerder van de provincie Drenthe. 'Maar dat kan een andere wending krijgen.'

Vanuit Friesland volgt een soortgelijke reactie: 'We zijn door de provincie Groningen gevraagd aan te haken. We moeten eerst bekijken: wat betekent dit onderzoek precies? Dit is nu nog iets in de voorbereidende fase. We kunnen altijd nog opschalen. We hebben daarom besloten bestuurlijk niet aan te haken.'

'Raar'

Frenay vindt het onderzoek prima, maar niet met participatie van het provinciebestuur van Groningen. 'Wie betaalt bepaalt, en daarom denk ik dat het niet verstandig is dat de provincie zo actief meedoet met een onderzoek van Shell. Het is verstandig vanuit het bedrijfsbelang van Shell om zo'n onderzoek te doen, daar hebben we geen opmerkingen over, maar we vinden het raar dat er op bestuurlijk en ambtelijk niveau fors wordt meegewerkt aan een onderzoek van Shell.'

De Statenfractie van Groninger Belang overweegt in de septembervergadering van Provinciale Staten een voorstel in te dienen dat moet afdwingen dat het provinciebestuur alsnog afziet van bestuurlijke bemoeienis met het Shell-onderzoek.

Lees ook:

- Wiebes en Kamer tegenover elkaar om miljoenencompensatie oliebedrijven

- Aardbevingsnieuws augustus 2019: Een rammelend rekenmodel en Code Rood voert actie

- SP stelt vragen over relatie tussen provincie en Shell