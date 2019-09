Ex-beveiliger krijgt werk- en voorwaardelijk celstraf voor mishandeling Peperstraat

Een 23-jarige man uit Groningen, die als beveiliger werkte in een club aan de Peperstraat, krijgt voor mishandeling in januari van dit jaar een werkstraf van 180 uur. Dat oordeelde de politierechter.

Daarnaast legde de rechter twee weken voorwaardelijk cel aan de man op. De officier had een onvoorwaardelijk celstraf van zes weken geëist, maar dat vond de rechter een brug te ver.

Proeftijd net gestart

De man is in december vorig jaar al veroordeeld geweest voor openlijk geweld. Zijn proeftijd was amper drie weken gaande, toen hij als beveiliger een bezoeker van de club meerdere klappen gaf. Dat gebeurde nadat de bezoeker naar buiten wilde en zijn glaswerk niet wilde laten staan. Daar had de beveiliger hem om verzocht. Daarop greep de bezoeker de beveiliger bij zijn jas.

'Volledig los'

'Waarna hij volledig los ging', zei de officier. De beveiliger sloeg de bezoeker meerdere malen tegen zijn hoofd, waarna deze alsnog de club uit werd gezet. Eenmaal buiten werd de bezoeker tegen zijn lichaam geschopt. De man hield wonden aan zijn hoofd en mond over aan de aframmeling.

Zelfverdediging

De beveiliger zei dat hij handelde uit zelfverdediging. 'Hij greep me bij de hals, ik werd benauwd. Ik moest wel.' Maar volgens de officier had de mishandeling niets te maken met zelfverdediging. 'Er was geen gesprek, zo blijkt uit de camerabeelden. Het was gewoon slaan geblazen. Buiten alle proporties.'

'Ik ben te lang doorgegaan', opperde de Stadjer schuldbewust. De man verloor zijn baan als beveiliger. 'Een Verklaring Omtrent Gedrag krijg ik niet.'

Werkstraf

De man werd in december door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. Hij liep nog in zijn proeftijd toen hij in de fout ging. Daarom moet hij van de rechter deze werkstraf ook nog uitvoeren.