Het Hogeland gaat komst grote windturbines bij dorpen onderzoeken

Het college wil in overleg met de Provincie bekijken of windturbines met een ashoogte van meer dan vijftien meter zouden kunnen worden geplaatst in de omgeving van de dorpen.

Mag het van de Provincie?

Volgens de gemeente staat het beleid van de Provincie hier nog haaks op. Die wil uitsluitend dat grote windturbines in grote parken gerealiseerd worden. Zoals in de Eemshaven al het geval is.

Het college wil zoveel mogelijk opties openhouden als het gaat om duurzame energie. Dus ook de plaatsing van grotere molens. Volgens de gemeente is gebleken dat met name vanuit de energiecoöperaties behoefte bestaat aan de bouw van wat grotere windturbines in plaats van meerdere kleine windturbines of een zonnepark. Op dit moment staan er veel kleine molens in de provincie die een maximale hoogte van 15 meter hebben.

Luisteren naar de omgeving

Wethouder Kristel Rutgers wil in gesprek met de Provincie om de mogelijkheden te onderzoeken voor de plaatsing van grotere alleenstaande molens. 'Wij willen voldoen aan de vraag vanuit het gebied. En het zou zo kunnen zijn dat er vraag is naar grotere windmolens', zegt Rutgers. 'De initiatieven hiervoor komen van onderaf en we luisteren naar de wens van de omgeving'.

De gemeente vindt dat een belangrijke voorwaarde aan de plaatsing van een grote windturbine. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de omgeving. Inwoners zouden bijvoorbeeld energie kunnen afnemen of kunnen delen in de winsten.

Zonnedaken

De raad ziet de plannen van het college zitten. Maar wel met een paar kanttekeningen. 'Wees terughoudend', zegt PvdA-raadslid Mädi Cleerdin. 'Biedt een goed luisterend oor aan onze inwoners'.

GroenLinks vindt dat er daarnaast goed gekeken moet worden of er meer met zonnedaken gedaan kan worden. Zo zouden daken van gemeentelijke gebouwen meer met zonnepanelen bedekt kunnen worden.

