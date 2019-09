Verdachte 'Jaagpadmoord' vandaag voor de rechter

Bergman werd op 14 mei van dit jaar tijdens het hardlopen neergestoken op het Jaagpad, aan de rand van de Zernike Campus. Hij overleed kort daarop aan zijn verwondingen.

Moordwapen

De dader werd 10 juni opgepakt. Nadat hij was aangehouden, zocht de politie meermaals tevergeefs naar het moordwapen.

De verdachte woonde in een studentencomplex aan de Soniusgang in Stad. Huisgenoten reageerden geschokt op de aanhouding. Zij omschreven de verdachte als iemand die ze niet kenden, wel kwam hij geregeld om een sigaretje vragen.



Ook zeiden ze de verdachte niet te herkennen in de compositietekening die de politie had verspreid en die ook door televisieprogramma Opsporing Verzocht werd getoond.



Pro forma-zitting

De zaak wordt vandaag niet inhoudelijk behandeld. Het is een pro forma-zitting. De stand van zaken rond de strafzaak wordt doorgenomen en mogelijk wordt bekendgemaakt wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt.

Het is niet bekend of de verdachte vandaag in de rechtszaal verschijnt. Het Openbaar Ministerie liet in juli weten dat de man meewerkt aan het onderzoek.

