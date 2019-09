Waddenvereniging tast in het duister over plotseling verdwenen ankers en netten

Tijdens springtij hangen vissers elke maand netten op aan de ankers. De vissen die in die netten zwemmen, worden vervolgens geteld. Toen de vissers de week de netten wilden ophangen, bleken de honderd kilo wegende ankers en touwen ineens te zijn verdwenen.

Wouter van der Heij van de Waddenvereniging laat weten dat het om hele stevige en zware ankers gaat, die nodig zijn om een groot vistuig midden in de stroming op z'n plek te houden. 'Dus dat zijn zware ankers, die je niet zomaar even meeneemt', legt hij uit.

Visstand monitoren

Volgens Van der Heij wordt er maandelijks naar de visstand gekeken. 'Dan laten wij de ankers liggen. Als we rond springtij willen monitoren hoe het ervoor staat, maken we de visnetten aan de ankers vast en kunnen we normaal gesproken aan de slag.'

Maar dat zat er deze week niet in, moest hij tot zijn eigen frustratie constateren. 'We vragen ons inderdaad af wat er is gebeurd. Het kan ook zijn dat er een schip overheen is gevaren en de spullen heeft meegetrokken. Maar het kan óók zijn dat iemand de spullen bewust uit het water heeft gehaald. Wat iemand ermee moet, vraag ik me echt af.'

Waarde

Wat de waarde van de verdwenen ankers en touwen precies is, durft Van der Heij niet te zeggen. 'Maar dat we niet over de spullen kunnen beschikken is in elk geval knap onhandig voor ons.'

'De Eems is al heel lang ziek, zoals wij dat zeggen. Er ligt heel veel slib op de bodem en sinds kort wordt er alles aan gedaan om dat eruit te halen. We hopen dat het onderwaterleven daarvan profiteert. Door te monitoren hoeveel vis er in de Eems zwemt en dat over vijf of tien jaar nog eens te herhalen, kunnen we zien hoeveel resultaat de ingrepen hebben gehad.'

Gat

'Ondanks dat we niet beschikken over de spullen om de visstand deze maand te controleren, willen we het onderzoek toch graag uitvoeren', gaat Van der Heij verder. 'Maar als dat echt niet lukt, hebben we helaas een gat in onze reeks met gegevens.'

Omdat de Waddenvereniging nog in het duister tast of de spullen daadwerkelijk ontvreemd zijn of dat er sprake is van een ongeluk, hebben ze eerst contact gelegd met allerlei organisaties rondom de Eems. 'Dat gaan we eerst onderzoeken voordat we beginnen te wijzen', besluit hij.