Siemen Mulder maakt kennis met fanatieke Diego Simeone: 'Gronings begreep-ie niet'

Siemen Mulder deelt een gele kaart uit tijdens een wedstrijd in de eredivisie. (Foto: OrangePictures)

Oplettende kijkers die woensdag het Champions League-duel Atlético Madrid - Juventus (2-2) volgden, zagen een bescheiden rol weggelegd voor een Groninger. Assistent-scheidsrechter Siemen Mulder had het aan de stok met Diego Simeone.

'Ik moet nog bijkomen van gisteravond, want het was bijna niet te doen met hem', blikt Mulder met een knipoog terug op de spectaculaire wedstrijd, waarin de thuisploeg een 0-2 achterstand nog goedmaakte. Met Atlético-trainer Simeone en Juventus-trainer Sarri stonden er twee fanatieke oefenmeesters langs de zijlijn.

VAR

Niet alleen Mulder als vierde man zorgde gisteravond voor Groningse inbreng in stadion Metropolitano. Stadjer Jochem Kamphuis was namelijk de videoscheidsrechter (VAR). Landgenoot Danny Makkelie was de scheidsrechter van dienst.

Je weet van tevoren al dat je met emotionele trainers te maken hebt Siemen Mulder - (Assistent) scheidsrechter

'Je weet van tevoren al dat je met emotionele trainers te maken hebt', gaat Mulder verder. 'En je moet ze ook niet teveel lastig vallen, want ze luisteren toch niet naar je, of heel beperkt.'

In discussie

Als de wedstrijd twintig minuten onderweg is, valt het Veronica-verslaggever Wytse van der Goot duidelijk op dat Mulder druk in discussie is met de Argentijnse trainer van de Madrilenen.

'Ik ben een paar keer bij Simeone geweest en heb normaal met hem kunnen praten, dat vond ik al heel wat', vertelt de Uithuizer. 'Maar als ik hem aanspreek word ik niet boos hoor', zegt de Uithuizer. 'Hij coacht heel fanatiek en liep zelfs het veld in. Toen zei ik: fanatiek coachen is prima, en ga daar ook vooral mee door, maar niet in het veld. Dat kan echt niet.'

'In welke taal dat gebeurt? Ik heb het eerst in het Gronings geprobeerd, maar dat begreep-ie niet. Toen heb ik de boodschap alsnog maar in het Engels overgebracht', zegt hij lachend.

Genieten

'Na afloop kreeg ik wel keurig een hand van 'm, dat is dan wel weer genieten. Je weet dat je tijdens de wedstrijd je handen vol hebt aan die man. Maar laten we eerlijk zijn: het mooiste gebeurde natuurlijk op het veld', besluit Mulder over de wedstrijd.