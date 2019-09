'Prachtige beleving om met fanatieke supporters Atalanta mee te mogen'

André was speciaal voor het Champions League-debuut van zijn zoon eerder deze week naar Italië gevlogen, om gisterochtend in een supportersbus van de Italianen naar Zagreb af te reizen. En hoewel de sfeer er al vroeg goed in zat, was er toch enigszins sprake van een anti-climax.

Dat begon al toen de supportersbussen van Gli Orobici bij de Kroatische grens anderhalf uur lang werden tegengehouden. 'Ik hoorde dat dit wel normaal was, maar sommige fanatieke supporters van Atalanta kwamen Kroatië niet eens in. Die hebben ze gewoon laten staan', vertelt André.

Een blik op één van de tribunes in het Maksimirstadion van Dinamo Zagreb (Foto: André Hateboer)



'Geen schijn van kans'

Zelf kwam hij wel probleemloos het stadion van Dinamo Zagreb in. Maar nog voor de rust keek de Serie A-ploeg al tegen een 3-0 achterstand aan. Ook Hans Hateboer kwam niet goed uit de verf. 'Ze hadden geen schijn van kans', blikt André terug. 'Er zitten soms wedstrijd tussen waarin niets lukt, en dit was er duidelijk één. Het zij zo, al is het wel jammer.'

'Er was denk ik geen enkele speler van Atalanta die gisteren zijn niveau haalde, ook Hans niet', gaat André verder, al kon hij desondanks wel genieten. 'Het is prachtig dat Hans heeft gedebuteerd in de Champions League, daarom ben ik ook meegegaan.'

Voorrecht

Veel tijd om in het stadion uit te huilen na het verlies was er bovendien niet, want direct na afloop vertrok de bus alweer voor de terugreis. 'We zijn de hele nacht onderweg geweest', zegt André, als hij donderdagochtend net een half uur terug is in de Italiaanse stad. 'Maar ik heb goed geslapen in de bus, dus dat scheelt weer.'

Hij had ook de optie om met zijn zoons Thijs en Koen het vliegtuig terug naar Nederland te pakken na de wedstrijd, maar daar wilde Hateboer senior niets van weten. 'Samen uit, samen thuis hè', zegt hij. 'Het was een prachtige beleving om samen met de fanatieke supporters van Atalanta in de bus mee te mogen. Een voorrecht zelfs', besluit hij.

