Jaagpadmoord: wat staat er op het briefje van Milton T.?

'Ik ga iemand vermoorden' of 'Ik heb iemand vermoord'. Dat heeft Milton T., de verdachte van de Jaagpadmoord in Groningen, op een kladblok geschreven.

De zin is geschreven in het Papiaments. T. is geboren op Aruba. Een tolk kan niet bepalen wat er precies staat.

Geen huiszoekingsbevel

Volgens de advocaat van T. mag het briefje helemaal niet dienen als bewijsmateriaal, omdat het onrechtmatig is verkregen. Agenten hebben het gevonden in de kamer van T., terwijl ze geen huiszoekingsbevel hadden.

Hidde Bergman

De 26-jarige T. staat donderdag voor de rechter wegens de moord op de 27-jarige Hidde Bergman uit Stad. Die werd op 14 mei neergestoken tijdens het hardlopen.

Hulp mocht niet meer baten en Bergman overleed ter plekke.

Verdachte is aanwezig

De zaak wordt donderdag niet inhoudelijk behandeld. Het is een pro-formazitting. Het was de vraag of de verdachte in de rechtbank zou verschijnen, maar hij is er wel.

Volgens de officier van Justitie is T. vaker gezien in de buurt van het Jaagpad. Hij zou Bergman met voorbedachte rade hebben gedood.

Keukenmes van Action

Vlak bij de plaats van de moord is het hoesje van een mes gevonden. Dat zou horen bij een keukenmes dat bij de Action is gekocht. Op het hoesje zitten dna-sporen van T. In de woning van de verdachte is een aankoopbon van het mes gevonden en op camerabeelden van de Action aan het Wielewaalplein in Groningen is T. te zien.

Het mes zelf is overigens nog steeds niet gevonden.

Psychisch onderzoek

T. zou in ernstige psychische problemen verkeren. Hij wordt van 10 oktober tot 21 november onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het rapport zal begin volgend jaar klaar zijn.

T. ontkent

Verdachte T. ontkent overigens dat hij de moord heeft gepleegd. 'I am innocent', zei hij donderdag voor de rechter. De officier van Justitie vroeg of hij nog eens om tafel wil met de politie voor een verhoor. Daarop antwoordde hij: 'I am sick of this'.

Nabestaanden

De nabestaanden van slachtoffer Hidde Bergman zijn ook aanwezig in de rechtbank. Zij zitten achterin de zaal.

Lees ook:

- Politie zoekt opnieuw naar moordwapen in het Reitdiep

- 26-jarige Groninger opgepakt als verdachte van Jaagpadmoord