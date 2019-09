Juwelier Hazekamp stopt er na 118 jaar mee: 'Het doet me pijn'

'Sinds 1901' staat er prominent in het logo. Maar over een paar maanden, op 1 januari 2020, komt er een einde aan een van de oudste familiebedrijven van Groningen.

Na ruim 118 jaar stopt juwelier Hazekamp, aan het Akerkhof in Stad, ermee. 'Helaas', zegt eigenaar Rein Hazekamp.

Niet te doen

Een jaar geleden besloten hij en zijn zoon dat er geen mogelijkheden meer waren om de zaak open te houden. 'Ik werk in de zaak, en zijn moeder ook. Als je ons moet vervangen, met al onze kennis en ervaring, is dat een zeer dure zaak. Mijn zoon wilde ook verbouwen en hij zou bovendien zijn drie broers financieel uit moeten betalen. Dat was niet te doen', zegt Hazekamp.

'Hij zei: ik ben 39, ik kan nu nog van baan veranderen. Hij pakt zijn oude vak weer op, manager in de bouw. Iets heel anders, ja.'

Concurrentie van internet

Ook de veranderende markt woog mee in de beslissing. 'We hebben veel te lijden van de concurrentie op internet, met name op horlogegebied. Vroeger had je ook hele gezinnen als klant. Kinderen die 21 werden, kregen een gouden ring, een zegelring. En we verkochten veel cassettes met zilverwerk. Dat is allemaal verleden tijd.'

'Daarbij is de goudprijs zo hoog, dat het eigenlijk niet leuk meer is om iets aan te schaffen', vertelt Hazekamp.

Met pijn in het hart

Hij betreurt het dat er na vijf generaties een einde komt aan zijn familiebedrijf. 'Het is niet leuk, nee. Het doet me pijn. Ik had het op een andere manier gedacht.'

Tot eind dit jaar blijft de winkel open. 'Hoe we de laatste maanden ingaan? We zien wel. In elk geval komt er een opruiming', zegt Hazekamp lachend. En daarna gaat hij samen met zijn vrouw van hun pensioen genieten. 'Ik heb de leeftijd om te stoppen, ik ben er wel klaar mee.'

