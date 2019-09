Rechter stuurt Damsters en NAM terug naar onderhandelingstafel

De NAM heeft toegezegd ruim een ton te willen betalen voor de schade die door gaswinning is ontstaan aan de woonboerderij van de familie Voshart. De partijen zijn het alleen niet eens over de wijze waarop wordt uitgekeerd.

Eerste scheuren in 2009

De familie kocht in 2000 de boerderij die dateert uit 1883. Het pand is solide gebouwd en doorstond vele stormen zonder schade op te lopen. Tot 2009, toen ontstonden de eerste scheuren. Volgens deskundigen konden die worden aangemerkt als aardbevingsschade.

In 2014 was die schade aan de woonboerderij hersteld. Door een nieuwe aardbeving knapten opnieuw de scheuren in de muren open. Het traject van experts, onderzoeken en bouwkundigen begon van voren af aan. Vijf jaar later is de schade nog steeds niet gerepareerd en wordt de woning gestut.

Bonnetjes inleveren

Over de schade is inmiddels geen discussie meer. De NAM wil ruim een ton betalen en Voshart kan zich hierin vinden. De NAM wil echter 66.000 euro hiervan als bouwdepot parkeren op een rekening van een notaris. Voshart moet bonnen overleggen en is bang dat de NAM vervolgens moeilijk gaat doen over het uit te keren bedrag.

De NAM wil deze constructie, omdat het zeker wil zijn dat het geld wordt besteed aan herstelwerkzaamheden en niet aan luxe artikelen. Er is een groot gebrek aan vertrouwen, constateerde de rechter.

Alsnog een vonnis?

Hij stuurde de partijen opnieuw naar de onderhandelingstafel om tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan volgt over twee weken alsnog een vonnis.

