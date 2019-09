Avondoefeningen F16's: 'Lawaaioverlast is onvermijdelijk'

'Lawaai is onvermijdelijk', zegt Defensie.

De jachtvliegers stijgen op van de luchtmachtbasis Leeuwarden. In Friesland gaan ze het sowieso merken, maar ook de inwoners van het noordwesten van Groningen moeten rekening houden met lawaaioverlast. Het gaat om de weken 40, 41, 42, 45, 46, 48 en 50.

Oefenen in het donker

De vliegtuigen zijn met nachtzichtapparatuur uitgerust. Om daar goed mee om te kunnen gaan, moeten de piloten regelmatig in het donker oefenen. Tijdens de trainingsvluchten werken ze samen met grondtroepen, die in week 40 ook aan de oefeningen deelnemen.

De oefeningen beginnen op maandag 30 september en vinden doordeweeks plaats. Van maandag tot en met donderdag wordt er zowel overdag als 's avonds gevlogen, tot uiterlijk 23.00 uur. Er doen twaalf tot zestien toestellen aan mee.

Lawaai niet te voorkomen

Jayme Tol, woordvoerder van de luchtbasis Leeuwarden: 'Normaal vliegen we boven de vijfhonderd meter, al hebben we onlangs in Drenthe ook op driehonderd meter hoogte gevlogen. Bij de avondvluchten houden we een hoogte aan van tussen de twee en vijf kilometer, en hoger. Dat scheelt aanzienlijk voor wat betreft lawaaioverlast, maar helemaal voorkomen is onmogelijk.'

Naast de reguliere vluchten vliegen ook F-16's van de wapeninstructeursopleiding (FWIT) enkele weken mee. Het gaat om de periode van 30 september tot en met 17 oktober.

Tol: 'In voorgaande jaren vond dit onderdeel van de avondoefeningen in Noorwegen plaats, maar daar hebben ze dit jaar geen plaats voor ons, omdat ze bezig zijn met de implementatie van de nieuwe F35.' Kortom: de oefeningen in Noord-Nederland gaan mogelijk voor meer overlast zorgen dan in andere jaren.

Internationale oefening

'De deelnemers aan deze speciale opleiding komen uit Nederland, België en Portugal. De kennis die ze opdoen, kunnen ze daarna weer overdragen aan hun collega's', legt Tol uit.

Daarover gesproken: eind oktober landt op de basis in Leeuwarden het eerste exemplaar van de Nederlandse F35-vloot, die de huidige F16's moet vervangen. Tol: 'Die vervanging gaat geleidelijk. Komend jaar zetten we de F16 en de F35 naast elkaar in.'

Defensie maakte onderstaande infographic over de FWIT-oefening: