Donar-coach Braal over 'mission impossible': 'Acht punten per kwart is te doen'

Dinsdag verloren de Groningers in Lissabon het eerste duel met 95-65 van de Portugezen. Donar-coach Erik Braal steekt wat betreft die nederlaag de hand voor een groot deel in eigen boezem.

'Misschien heb ik als coach toch te weinig de spanning van die wedstrijd gehaald. Kijk, er is een aantal spelers dat voor het eerst op zo'n podium staat. En iedereen heeft het gevoel: dit is hét podium, hier laat ik me zien', aldus Erik Braal.

'Doe geen rare dingen'

'Daar had ik wel een betere rol in kunnen spelen, door gewoon te zeggen: voer je taak uit, doe geen rare dingen, we hoeven niet de beste wedstrijd van ons leven te spelen. We kunnen dit en laten we ons daar gewoon op concentreren', vervolgt de coach van Donar.

'We kunnen goed spelen. Dat hebben we laten zien tegen Bakken Bears, dat hebben we laten zien tegen Oldenburg, in de hele voorbereiding eigenlijk.'

'Onszelf terugvinden'

'De wedstrijd in MartiniPlaza zal vooral in het teken staan van 'onszelf weer terugvinden'. Kijk, die jongens weten nu dat het vuur uit de schoenen gelopen moet worden.'

'Daar zal het mee beginnen, met onze energie en agressiviteit. Met zo'n waarschuwing is het wel duidelijk dat we beter moeten, en kunnen.'

'Wat we gewoon moeten proberen, is teruggaan naar wat ons heeft geholpen in de voorbereiding. Zoals we toen speelden. En als we dat kunnen doen, dan denk ik dat het een mooie wedstrijd gaat worden.'

'Acht punten per kwart'

'Het is acht punten per kwart, ook dat is te doen, maar het is de vraag of dat vier kwarten kan. Maar wie weet dat als we twintig punten voor komen, dat ook Benfica zenuwachtig gaat worden.'

'We gaan ons uiterste best doen en dan zien we wel waar het schip strandt, maar dat we zelf beter moeten gaan spelen, daar begint alles mee', besluit Braal.

Live te zien via RTV Noord

De return is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen via een stream op de website en app van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Emiel Venema en Anjo Mekel.

