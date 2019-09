Tijd dringt voor plan zonnepark Appingedam: 'Gemeente slaat deur keihard dicht'

'We lopen keihard tegen een dichte deur bij de gemeente. Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk.'

Johan Duut, voorzitter van de lokale energiecoöperatie De Eendracht, is boos op de gemeente Appingedam. Het college van burgemeester en wethouders kan nog niet zeggen of het mee wil werken aan een groot zonnepark.

Wachten op energievisie

De Eendracht wil samen met lokale energiecoöperaties en projectontwikkelaar Soleila uit Groningen een zonnepark ontwikkelen ter grootte van 78 voetbalvelden. De beoogde locatie is op een stuk grond bij het Eemskanaal, bij de grens met de gemeente Loppersum.

De gemeente Appingedam houdt sinds augustus vorig jaar dit soort projecten tegen, in afwachting van een nieuwe energievisie. Die visie wordt op dit moment samen met fusiepartners Delfzijl en Loppersum ontwikkeld. Naar verwachting is het in maart af.

Geldschieter wil duidelijkheid

Voor het zonnepark begint de tijd te dringen. De geldschieter, een aandeelhouder van Soleila, wil voor 1 november weten of Appingedam wil meewerken. Anders komt de gereserveerde ruimte op het het elektriciteitsnet van Enexis mogelijk te vervallen en komt een deel van de inmiddels geïnvesteerde 400.000 euro niet terug.

Duut vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente hen zo lang laat wachten: 'Er wordt gedacht in beperkingen in plaats van in mogelijkheden. We worden zelfs tegengewerkt. Dat terwijl wij zo snel mogelijk van het gas af willen en de komende jaren meer stroom nodig hebben om onze huizen elektrisch te verwarmen.'

Energiebeleid is noodzakelijk

Wethouder Lea van der Tuin (CDA) laat weten het initiatief te omarmen. Toch is de gemeente gebonden aan de nieuwe energievisie om te kunnen zeggen of het project mogelijk is:

'Op dit moment hebben we geen beleid. Daardoor is alles mogelijk, waardoor de kans bestaat dat het hele buitengebied vol komt te liggen met zonnepanelen. We moeten daar de regie over houden. Daarom hebben we energiebeleid nodig om te bepalen waar we projecten toestaan', zo laat ze de raad weten.

Voorzichtige voorkeur?

Damster raadsleden zoeken openingen om het project toch enige zekerheid te geven. Alle fracties steunen de opwekking van duurzame energie. Cees van Ekelenburg: 'Is het mogelijk om in overleg met Delfzijl en Loppersum een voorschot te nemen op het bestemmingsplan? Dan kun je al voorzichtig voorkeur geven voor dit project.'

Van der Tuin laat weten dat dit niet de bedoeling is: 'Dan doe je het hele idee van de energievisie teniet.'

Zorgvuldig

De wethouder doet wel haar best om de energievisie niet in maart, maar al eerder klaar te hebben. Dat wordt echter lastig, zo voorspelt ze.

De inwoners die eerder meegedacht hebben, moeten nog een tweede keer hun mening erover geven. 'We moeten snel, maar ook zorgvuldig handelen.'

Fusiegemeente

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.