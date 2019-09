'Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Westerkwartier'

In Niekerk is donderdag het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd.

Het beleid is erop gericht dat alle vormen van kunst en cultuur bereikbaar zijn voor elke inwoner van de gemeente. PLACK, het Platform voor Cultuur en Kunst, gaat het beleid vormgeven en coördineren.



Op de boerderij

In een boerderij aan de Maarsdijk werd de samenwerking tussen PLACK en de gemeente bekrachtigd. Namens PLACK zette Greet Nieuwland haar handtekening, voor Westerkwartier ondertekende wethouder Hielke Westra het samenwerkingsdocument.

De locatie was niet toevallig gekozen, want op het weiland naast de boerderij wordt de komende week de openluchttheatervoorstelling Noar Huus gespeeld. Noar Huus is een western over het Westerkwartier.



Verenigingen

Het kunst- en cultuurbeleid komt voort uit het manifest dat PLACK al voor de herindeling heeft opgesteld. De organisatie bracht in kaart hoeveel en hoeveel verschillende verenigingen en instellingen er op het gebied van kunst- en cultureel actief zijn in de gemeente.

Dat varieert van muziekkorpsen tot musea en van historische verenigingen tot organisatoren van festivals en alles wat daar tussen zit.



Samenbrengen

'In elk dorp is wel een vereniging actief op het gebied van kunst en cultuur', zegt Greet Nieuwland van PLACK, 'het zijn tientallen. Voor al die groepen zijn wij straks de gesprekspartner en vertegenwoordiger bij de gemeente. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij subsidie- of vergunningaanvragen. Ook kunnen wij verenigingen bij elkaar brengen die samen een voorstelling willen geven of een tentoonstelling willen houden.'

Volgens cultuurwethouder Hielke Westra heeft het nieuwe beleid drie pijlers. 'We vinden cultuureducatie voor jongeren en de identiteit van het Westerkwartier, zowel de historie als de streektaal, van groot belang. En we vinden dat kunst en cultuur ook ingezet moet worden voor het onder de aandacht brengen van maatschappelijke vraagstukken. Dan kun je denken aan de thema's energietransitie of eenzaamheid.'