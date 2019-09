Lentis krijgt opnieuw een dwangsom voor Kliniek Groningen

De Kliniek Groningen van ggz-instelling Lentis krijgt een tweede dwangsom in twee maanden tijd van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens de inspectie heeft het personeel onvoldoende routine in het werk en is de dossiervorming niet op orde.

Begin juni kreeg Lentis een waarschuwing van de inspectie, die bestond uit twee delen. Voor het eerste deel, dat ging over 'ernstige risico's voor de veiligheid, kreeg Lentis eerder al een dwangsom. Die problemen zijn inmiddels verholpen en de dwangsom is afgewend.

Maar voor het tweede deel heeft Lentis nog niet aan de eisen kunnen voldoen, en daarom legt de inspectie een nieuwe dwangsom op om de ggz-instelling te dwingen maatregelen te nemen.

Wel verbetering

Volgens de inspectie is 'het werken met protocollen, richtlijnen en werkinstructies' onvoldoende op orde. De Kliniek Groningen legt informatie 'onvoldoende eenduidig' vast in het patiëntendossier. Daar is de informatie niet altijd actueel en toegankelijk. Toch ziet de inspectie ook verbeteringen. Zo is er verbetering te zien in de beschikbaarheid van personeel en de scholing van personeel.



De inspectie is heel formeel, en dat hoort zo Arien Storm - bestuurder Lentis

Begrip

Lentis-bestuurder Arien Storm heeft begrip voor de dwangsom van de inspectie. 'De inspectie is heel formeel, en dat hoort zo. Zij kijken simpelweg: voldoe je aan de regels. Doe je dat niet, dan krijg je een dwangsom.'

Volgens Storm zijn juist het systematisch werken en het op orde krijgen van de dossiers lastig om op korte termijn te veranderen. 'Er werken 80 mensen in deze kliniek. Krijg maar eens in zo'n korte tijd dezelfde automatismen bij alle medewerkers in het systeem. We zien verbetering, maar het moet echt in de vezels van al die mensen zitten.'

Weerbarstige praktijk

Hoewel 'dossiervorming' misschien van buitenaf simpel lijkt op te lossen, door op te schrijven wat je doet, is de praktijk weerbarstiger. De kliniek in Groningen is de intensive-care van de geestelijke gezondheidszorg. Storm schetst hoe een willekeurige avond kan verlopen en hoeveel administratie dat meebrengt.

'Er zijn nachten dat we zes opnames hebben. Dat zijn mensen met zware aandoeningen, die zijn psychotisch, bipolair of manisch. En per dossier ben je wel een uur bezig met dossiervorming. Dus in de hectiek van zo'n kliniek moet het een geoliede machine zijn.'



De Kliniek Groningen is een 24-uurs kliniek met veelal kortdurende opnames voor mensen met ernstige psychische klachten. Er zijn 56 bedden, waarvan er momenteel 8 zijn gesloten. De Kliniek Groningen is een 24-uurs kliniek met veelal kortdurende opnames voor mensen met ernstige psychische klachten. Er zijn 56 bedden, waarvan er momenteel 8 zijn gesloten. Het bestuur van Lentis trok zelf bij de inspectie aan de bel, toen bleek dat de kliniek door personeeltekorten tegen problemen aanliep. Na bezoeken concludeerde de inspectie dat de behandelplannen en dossiers niet op orde waren en nieuwe patiënten niet binnen 24 uur uitgebreid lichamelijk werden onderzocht. Daardoor ontstond een 'risicovolle situatie' voor patiënten. Die acute problemen zijn door Lentis opgelost. Verder concludeerde de inspectie dat het personeelstekort een scholingsachterstand veroorzaakte bij het personeel. De afgelopen maanden is vrijwel al het personeel van de kliniek bijgeschoold.

Lentis heeft nog vier weken de tijd om te problemen op te lossen. Als er over een maand geen verbetering is, dan moet Lentis 5000 euro per week betalen, met een totaal van 20.000 euro.

Plan

Op de vraag of Lentis die deadline gaat halen reageert Storm: 'Dat is natuurlijk de hamvraag, maar het moet te doen zijn. We hebben een plan een de inspectie gegeven met hele concrete maatregelen.'

Toch houdt Storm een slag om de arm. 'Als de inspectie komt en ze spreken één medewerker die even het goede antwoord niet weet, dan halen we het niet. Dus het is belangrijk om de moraal hoog te houden. Medewerkers blijven stug doorgaan en werken heel hard. En dat vind ik heel knap.'

